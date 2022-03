Reichenau will die zweistelligen Plätze hinter sich lassen!

Details Sonntag, 06. März 2022 15:40

Den Tabellenplatz sollte man nicht überbewerten, vor allem nicht in der 2. Klasse Nordmitte. Zwischen Platz 6 und 12 liegen gerade mal sechs Punkte! Reichenau möchte im Frühjahr die zweistelligen Tabellenränge verlassen und man arbeitet bereits dran den bestmöglichen Start zu erreichen. Gemeinsam mit Markus Maier, dem Sektionsleiter des Vereins, sprechen wir wohin die Reise für die Reichenauer gehen soll!

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde?

Maier: ,,Zufrieden können wir nicht sein, da wir auf dem 12. Platz stehen, aber gerade in Mitten der Saison hatten wir drei Siege und in Summe fünf ungeschlagene Partien in Folge. Und bis auf das Spiel gegen Lichtenberg können wir mit jedem Verein in der Liga mithalten und deswegen sehe ich das notwendige Potenzial für die Rückrunde.‘‘

Ligaportal: Gibt es irgendwelche Zu- oder Abgänge?

Maier: ,,Wir sind mit einer sehr starken 1b gesegnet und deswegen ist es immer möglich einen Jungen in die Kampfmannschaft zu ziehen.‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletzte in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Maier: ,,Wir sind eigentlich ziemlich gut durch den Herbst gekommen, bis auf eine schwerwiegende Verletzung eines Leistungsträgers in der Partie gegen Reichenthal. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon für den Herbst 2022 ein Thema ist.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Maier: ,,Lichtenberg, wer sonst?‘‘

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung?

Maier: ,,Wir haben mit Dominik Neumüller einen neuen Trainer von Altenberg und sind deswegen zuversichtlich fürs Frühjahr, da er die Burschen gut erreicht. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung und denken, dass wir fit und gut in die Rückrunde starten können.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Maier: ,,Ich denke das A und O ist ein guter Start. Sobald wir in einen guten Flow kommen, 2-3 Spiele gewinnen, bin ich zuversichtlich und aufgrund der engen Tabellensituation ist es umso wichtiger.‘‘