Union Alberndorf präsentiert neuen Trainer

Trotz einer soliden Rückrunde reichte es für die Union Alberndorf in der vergangenen Saison nur zum zwölften Platz. Auch in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Nord-Mitte sind die Mühlviertler in der unteren Tabellenregion präsent und beendeten die Hinrunde am zehnten Rang. "Nach den ansprechenden Leistungen im Frühjahr hätten wir uns mehr erwartet und wollten den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle schaffen, haben nach einem guten Start aber den Faden verloren", ist Sektionsleiter Lukas Hackl mit dem Abschneiden nicht restlos zufrieden.

Gelungener Saisonstart, aber bitterer Herbstausklang

Die Union startete gut in die Saison und holte aus den ersten beiden Spielen vier Punkte. In den elf folgenden Partien fanden aber nur neun weitere Zähler den Weg auf das Alberndorfer Konto. "Am Beginn der Saison konnten wir an die gue Performance vom Frühjahr anknüpfen, danach fehlte uns jedoch die nötige Konstanz. Zudem war das Glück zumeist nicht auf unserer Seite und mussten - sieht man von der 1:6-Klatsche zum Herbstausklang in Reichenthal ab - knappe Niederlagen einstecken", spricht der Sektionsleiter von liegengelassenen Punkten. "Nichtsdestotrotz wer und ist die Stimmung ausgezeichnet, zudem passt auch die Einstellung, zumal das Training im Schnitt von 22 bis 25 Kickern besucht wird".

Probleme in der Offensive

Der Zehntplatzierte fuhr in der Fremde zwei "Dreier" ein und konnte eines von bislang nur vier Heimspielen gewinnen. Während immerhin fünf Teams mehr Gegentore kassierten, trafen nur zwei Mannschaften weniger oft ins Schwarze. "Da wir über keinen Knipser verfügen, haben wir uns in der Offensive sehr schwer getan. Hinten hat es über weite Strecken ganz gut funktioniert, denn alleine sechs der insgesamt 25 Gegentore haben wir im letzten Match erhalten. In Summe sind wir unter den Erwartungen geblieben, erfreulich ist jedoch die Tatsache, dass wir mit unserem jungen Team die E24-Tabelle anführen", meint Lukas Hackl.

Neuer Coach - Trainingslager in Tschechien

Nach dem Ende der Amtszeit von Herbert Danninger, der sich vorwiegend wieder seinem Amt als Nachwuchsleiter widmet, schwingt im oberen Mühlviertel ein neuer Trainer das Zepter. Martin Kragl, der zuletzt in Herzogsdorf tätig war, sich dann aber eine Auszeit genommen hatte, trägt ab sofort die Verantwortung. Beim Trainingsauftakt am 20. Januar wird der neue Coach vermutlich einen unveränderten Kader antreffen. "Aus dem engeren Kader sind im Winter keine Abgänge zu erwarten. Wir gehen davon aus, dass Simon Schimpl wieder zur Verfügung steht. Der Offensivspieler kehrte nach einem Gastspiel im letzten Sommer nach Alberndorf zurück, konnte aufgrund einer Meniskusverletzung in dieser Saison aber bislang noch nicht eingesetzt werden", so Hackl. In den Semesterferien schlagen die Kicker ihre Zelte in Tschechien auf und halten in Melnik ein Trainingslager ab.

Rangverbesserung erwünscht - Vorbereitung auf die nächste Saison

Die Union hofft auf ein ähnlich solides Frühjahr wie in der vergangenen Saison. "Auch wenn eine dezidierte Platzierung nicht als Ziel ausgegeben wird, kann es in der Tabelle relativ weit nach oben gehen, da selbst der Fünfte aus Bad Leonfelden nur vier Punkte mehr am Konto hat. Eine klare Rangverbesserung sollte möglich sein, da uns in der zweiten Meisterschaftshälfte nicht weniger als acht Heimspiele erwarten. Neo-Coach Kragl hat angekündigt, in der Rückrunde einiges testen und Umstellungen vornehmen zu wollen und möchte mit dieser Maßnahme eine schlagkräftige Mannschaft finden", weiß der Sektionsleiter. "Denn in der nächsten Saison soll die Latte ein Stück weit höher gelegt werden und wollen mit einem kompakten Team eine gute Rolle spielen. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, zumal im Herbst nicht allzu viel gefehlt hat".