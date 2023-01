Nach enttäuschendem Herbst möchte DSG Union Gutau unter Neo-Trainer wieder Fahrt aufnehmen

Details Dienstag, 03. Januar 2023 15:18

Nach einer überzeugenden Rückrunde kam die DSG Union Gutau in der vergangenen Saison als Fünfter ins Ziel. Daran konnten die Mühlviertler in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Nord-Mitte nicht anknüpfen, sammelten im Herbst lediglich zwölf Punkte und wissen in der Tabelle als Elfter nur die Nachzügler aus Reichenau und Windhaag/Leopoldschlag hinter sich. "Nach dem tollen Frühjahr wollten wir in der Tabelle ganz vorne mitmischen, sind auch gut gestartet, haben dann jedoch komplett den Faden verloren. Wir sind weit unter den Erwartungen geblieben, zudem ist der Absturz nicht wirklich zu erklären", sagt Sektionsleiter Jürgen Schützeneder.

Bärenstarke Defensive, aber lediglich 15 Union-Treffer

Die Kicker aus dem Bezirk Freistadt verzeichneten einen passablen Saisonstart und feierten in den ersten drei Runden zwei Siege. Damit hatten die Gutauer ihr Pulver aber fast schon verschossen und fuhren in den neun übrigen Spielen nur einen einzigen "Dreier" ein. "Nach dem ausgezeichneten Frühjahr haben wir im ersten Match eine bärenstarke Performance abgeliefert und konnten gegen den amtierenden Vizemeister aus Neumarkt einen überzeugenden Sieg feiern. Warum es dann nicht gelaufen bzw. in die falsche Richtung gegangen ist, stellt uns vor ein Rätsel", so Schützeneder, der im Herbst lediglich 15 Union-Treffer bejubeln durfte - nur die Kicker aus Reichenau trafen weniger oft ins Schwarze. "Dafür haben wir mit nur 15 Gegentoren fast genauso wenige kassiert wie die beiden Top-Teams aus Pregarten und Neumarkt und sind in der Defensive stark aufgestellt. Es ist erschreckend, dass man mit so wenigen Gegentoren am Ende der Tabelle steht. Doch unsere Baustelle ist auf der anderen Seite des Platzes zu finden und sind vor allem aufgrund der fehlenden Durchschlagskraft unserer Offensive gescheitert".

In der Fremde mit Problemen - Trainerwechsel am Ende der Hinrunde

Während die Heim-Bilanz eine ausgeglichene ist, gingen von sechs Auswärtsspielen vier verloren. "Dennoch kann man von einer Auswärtsschwäche nicht wirklich sprechen. Denn wir waren in der Fremde mit den meisten Gegnern auf Augenhöhe, konnten aber die erarbeiteten Chancen nicht verwerten", weiß der Sektionsleiter. Die herbstliche Gutauer Talfahrt blieb nicht ohne Konsequenzen. Auf der Zielgeraden der Hinrunde musste Coach Mario Ott, der inzwischen bei Schlusslicht Windhaag/Leopoldschlag eine neue Aufgabe übernommen hat, den Stuhl räumen. "Wir haben uns von Ott im guten Einvernehmen getrennt, aber aufgrund der enttäuschenden Ergebnisse mussten wir etwas unternehmen und neue Impulse setzen", spricht Schützeneder das Engagement von Fabian Sailer an, der bis letzten Sommer in Hagenberg tätig war. "Fabian leistet gute Arbeit und gehen mit ihm in die Rückrunde".

Trainingslager in Melk

Am 23. Jänner starten die Gutauer unter Coach Sailer in die Vorbereitung. Von 17. bis 19. Februar schlagen die Mühlviertler ihre Zelte in Niederösterreich auf und halten in Melk ein Trainingslager ab. Die Reise ins benachbarte Bundesland werden vermutlich die "üblichen Verdächtigen" antreten. "Auch wenn der Herbst nicht nach Wunsch verlaufen ist, verfügen wir grundsätzlich über einen starken Kader und schenken dem aktuellen Personal weiterhin unser Vertrauen. Wir erwarten keine Abgänge und sind auch nicht auf der Suche nach Verstärkungen. Aber sollten Spieler sich uns anschließen wollen, sind sie herzlich willkommen", erwartet der Sektionsleiter eine ruhige Übertrittszeit.

Rang 5 im Visier

Da nur zwölf Punkte am Konto stehen, ist für die Union die Saison mehr oder weniger gelaufen. "Dennoch ist das Frühjahr für uns sehr wichtig. Wir wollen und müssen in der Rückrunde wieder Fahrt aufnehmen, um gut gerüstet in die nächste Saison gehen und dort die Latte wieder höher legen zu können", gibt Jürgen Schützeneder die Richtung vor. "Sollte es uns gelingen, ähnlich gut durch das Frühjahr zu kommen wie im letzten Jahr, ist noch einiges möglich. In der Tabelle liegen die Mannschaften eng beisammen, deshalb ist ein Sprung bis auf den fünften Platz nicht unrealistisch. Wir sind bestrebt, wieder in die Spur zu finden und den Schwung in die nächste Saison mitzunehmen".