Union Unterweißenbach möchte Heimfluch bannen

Details Sonntag, 15. Januar 2023 10:54

Nach einem zehnten Platz in der vergangenen Saison und einem Umbruch im Sommer absolvierte die Union Unterweißenbach in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Nord-Mitte eine solide Hinrunde und überwintert als Siebenter genau in der Mitte der Tabelle. "Im Sommer wurde die Mannschaft erheblich verjüngt und hatten deshalb am Beginn der Saison mit Abstimmungsproblemen zu kämpfen. Doch die Jungen bringen die richtige Einstellung mit, gehen engagiert ans Werk, trainieren fließig und haben sich dafür am Ende der Herbstsaison belohnt", erklärt Trainer Josef Raab, der im Sommer das Zepter vom nunmehrigen Sportlichen Leiter, Christian Haslinger, übernommen hat.

Seit fünf Spielen ohne Niederlage

Nach einem holprigen Start kamen die Mühlviertler mit zunehmendem Saisonverlauf immer besser in die Gänge. Die Raab-Elf wusste vor allem in der zweiten Herbsthälfte zu gefallen und blieb in den letzten fünf Spielen ungeschlagen. "Es freut uns ganz besonders, dass sich die Arbeit bezahlt gemacht hat und nach einer starken Serie mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen konnten. Mit einigen Umstellungen haben wir die Abstimmungsprobleme in den Griff bekommen. Die Spieler haben drei Mal wöchentlich eifrig trainiert, waren nie weniger als 17 Akteure bei den Einheiten anwesend", freut sich der erfahrene Coach über die richtige Einstellung seines Personals.

Daheim seit 30. April 2022 sieglos

Während nur die letzten Vier der Tabelle weniger Treffer erzielten, kassierten immerhin sechs Teams mehr Gegentore. 13 der 16 bislang gesammelten Punkte hollte der Tabellensiebente in der Fremde, auf eigener Anlage warten die Kicker aus dem Bezirk Freistadt aber bereis seit 30. April 2022 vergeblich auf einen Dreier. "Die fehlenden Erfolge vor heimischer Kulisse sind vor allem der Jugend bzw. Unerfahrenheit der Spieler geschuldet. Auswärts spielen sie befreit auf, daheim hingegen können sie dem Druck nicht standhalten, sind übermotiviert und schießen des Öfteren über das Ziel hinaus. Im einen oder anderen Match fehlte aber auch das nötige Glück", so Raab. "Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft eine gute Entwicklung genommen und eine ordentliche Hinrunde absolviert".

Trainingslager in Schielleiten

In Unterweißenbach wird am 23. Jänner das Training wieder aufgenommen und am 5. Februar am Kunstrasen in Pregarten gegen Eidenberg/Geng das erste Testspiel bestritten. Ende Februar schlagen die Mühlviertler ihre Zelte in der Steiermark auf und halten in Schielleiten ein Trainingslager ab. Die Reise dorthin wird das aktuelle Personal antreten. "Nach dem Umbruch im Sommer ist die Mannschaft auf einem guten Weg, geben den Spielern die nötige Zeit und schenken ihnen weiterhin das Vertrauen. Darum ist im Winter nichts geplant und werden den Kader nicht verändern", sagt der Coach.

Rangverbesserung erwünscht

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation kann es für die Raab-Elf in der zweiten Meisterschaftshälfte durchaus den einen oder anderen Platz nach oben gehen. "Wir hoffen, den Schwung aus den letzten Hinrundenspielen mitnehmen und die positive Serie prolongieren zu können. Wir orientieren uns in der Tabelle nach oben und wollen am Ende auf einem Top-Fünf-Platz landen", gibt Josef Raab die Richtung vor. "Wir streben eine Rangverbesserung an, wollen aber auch ehestmöglich den Heimfluch bannen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich zum Rückrundenauftakt, wenn die SPG Windhaag/Leopoldschlag bei uns zu Gast ist. Nach der 0:4-Klatsche im Hinspiel haben wir mit dem Schlusslicht noch eine Rechnung offen und setzen alles daran, das erste von sieben Heimspielen im neuen Jahr zu gewinnen".

