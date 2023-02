Union Unterweitersdorf: "Sind seit geraumer Zeit im Aufwind und möchten weiterhin vorne mitmischen"

Details Freitag, 24. Februar 2023 12:18

Die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf blickt auf ein ansprechendes Fußballjahr 2022 zurück und sammelte im Frühjahr und im Herbst jeweils 23 Punkte. Nach einem vierten Rang in der vergangenen Saison sind die Mannen von Trainer Daniel Hartl auch in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Nord-Mitte im Vorderfeld der Tabelle präsent und überwintern als Dritter nur drei Punkt hinter dem amtierenden Vizemeister aus Neumarkt. "Das letzte Jahr war ein erfolgreiches und sind rundum zufrieden. Wir sind seit geraumer Zeit im Aufwind, verfügen über eine eingespielte Mannschaft und wollen darum weiterhin vorne mitmischen", liebäugelt Obmann Jürgen Stiftinger insgeheim mit dem Sprung auf den Relegationsplatz.

Nach stabiler Hinrunde, ärgerlicher Punkteverlust zum Herbstausklang

Obwohl vier Teams mehr Treffer bejubeln durften bzw. weniger Gegentore kassierten, beendeten die Mühlviertler die Hinrunde am dritten Platz. "In der jüngeren Vergangenheit hat sich unser Kader kaum verändert, weshalb es unserer Mannschaft gelungen ist, zur nötigen Konstanz bzw. Stabilität zu finden. Wir wollten das ordentliche Jahr erfolgreich beenden, mussten uns im letzten Match, gegen Schlusslicht Windhaag/Leopoldschlag, aber mit einem enttäuschenden Unentschieden zufrieden geben. Wir haben zum Herbstausklang zwar nicht verloren, der eine Punkt gegen den Nachzügler hilft uns aber nicht wirklich weiter und hätten uns mit einem Sieg eine noch bessere Ausgangsposition verschaffen können", so Stiftinger.

Daheim schwer zu biegen

Die Kicker aus dem Bezirk Freistadt fuhren in der Fremde zwei "Dreier" ein und konnten von den sieben bisherigen Heimspielen fünf gewinnen. "Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir am eigenen Platz mit einigen Problemen zu kämpfen, umso erfreulicher ist es, dass wir wieder zur alten Heimstärke gefunden haben. Wir hatten im Herbst sogar die Chance auf eine weiße Heim-Weste, haben im Derby gegen Alberndorf jedoch eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und mussten uns am Ende mit 2:4 geschlagen geben", trauert der Obmann liegengelassenen Punkten nach.

Keine Transfers

In der Winterpause hat sich in Unterweitersdorf der Kader nicht verändert. "Es war grundsätzlich nichts geplant, waren allerdings bestreibt, zwei Akteure, die in unseren Ort gezogen sind, eine Anmeldung bei der Union schmackhaft zu machen. Doch die Transfers haben sich zerschlagen, aber vielleicht klappt es ja zu einem späteren Zeitpunkt", meint Jürgen Stiftinger. "Die transferlose Übertrittszeit hat aber den Vorteil, dass sich an unserem Kader nichts geändert hat und die Mannschaft eingespielt und ein homogenes Team ist".

Aktuelles Trainingslager in Tschechien

Seit Mitte Jänner läuft im Mühlviertel die Vorbereitung auf die entscheidende Phase der Meisterschaft. Die Union bestritt bislang zwei Testspiele: 2:1 gegen die Reserve von Bezirksligist Wartberg/Aist und 1:7 gegen Schönau. Am gestrigen Donnerstag schlugen die Kicker ihre Zelte in Tschechien auf und halten bis Sonntag ein Trainingslager ab. Am Samstag steht auf tschechischem Boden ein Kräftemessen mit Bzirksligist Königswiesen auf dem Programm.

Mögliche Relegation im Visier

Wenn man als Dritter überwintert, hätte man nichts dagegen, am Ende der Saison auf dem zweiten Platz zu landen, dieses Ziel verfolgt auch Unterweitersdorf Obmann. "Vor der Saison war ein Top-Fünf-Platz unser Ziel und konnten dieses Vorhaben im Herbst realisieren. Aber da der Zweite aus Neumarkt nur drei Punkte mehr am Konto hat, ist eine Rangverbesserung ein realisitischen Ziel", sagt Jürgen Stiftinger. "Die Relegetaion wäre eine tolle Sache, es wäre aber auch in Ordnung, den dritten Rang behaupten zu können. Wichtig ist, dass wir konstant vorne mitmischen, und irgendwann einmal klappt es dann auch mit einem Aufstieg - vielleicht schon im Sommer".

Transferliste 2. Klasse Nord-Mitte

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei