SPG Windhaag/Leopoldschlag möchte unter Neo-Trainer "Rote Laterne" loswerden

In den vergangenen Jahren war die SPG Windhaag/Leopoldschlag stets in der unteren Tabellenregion der 2. Klasse Nord-Mitte präsent. Daran hat sich in der aktuellen Saison nichts geändert. Nach einem vorletzten Platz im Vorjahr konnten die Mühlviertler im Herbst nur sieben Punkte sammeln und überwintern als Schlusslicht der Tabelle. "Wunderdinge waren keine zu erwarten, wollten aber den einen oder anderen Platz weiter oben stehen. Das wäre auch möglich gewesen, zumal die Leistung in vielen Spielen ordentlich war", erklärt Sportchef Johannes Oberreiter, der in der Winterpause einen neuen Trainer verpflichtete.

In der Fremde seit 16. Oktober 2021 sieglos

Die Spielgemeinschaft startete mit einem Sieg gegen Unterweißenbach perfekt in die Saison, hatte ihr Pulver damit aber fast schon verschossen. Denn in den elf folgenden Spielen warteten Kapitän Sebastian Pammer und Co. vergeblich auf einen weiteren "Dreier" und konnten lediglich vier Zähler einfahren. "Wir waren in einigen Partien gut dabei und hatten einen Sieg bzw. Punktgewinn vor Augen, haben aber des Öfteren in der Schlussphase das Spiel aus der Hand gegebn, den Ausgleich kassiert oder sind gänzlich leer ausgegangen", trauert der Sportchef liegengelassenen Punkten nach. Fünf der sieben bislang gesammelten Punkte holte das Schlusslicht auf eigener Anlage, in der Fremde wartet die SPG jedoch seit bereits 16. Oktober 2021 vergeblich auf ein Erfolgserlebnis und musste in den letzten 14 Auswärtsspielen nicht weniger als zwölf Niederlagen einstecken. "Es stimmt, das wir uns in der Fremde schwer tun, wenngleich wir uns die eklatante auswärtsschwäche nicht wirklich erklären können", schüttelt Johannes Oberreiter den Kopf.

Neo-Trainer und neuer Torwart

Nach dem Ende der Amtszeit von Coach Andreas Kralik, der sich aus privaten und beruflichen Gründen eine Auszeit nahm, schwingt seit Jahresbeginn mit Mario Ott ein Trainer das Zepter, der zuletzt bei Liga-Konkurrent Gutau tätig war. "Ott ist ein ausgezeichneter und überaus motivierter Coach, der in den vergangenen Wochen gute Arbeit geleistet und einen guten Zugang zur Mannschaft gefunden hat", ist Oberreiter fest davon überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben. Während mit Michael Hofstadler (Gallneukirchen) ein neuer Torwart zur Verfügung steht, wechselte Jakob Pammer im Winter nach Rainbach. "Sein Abgang tut weh, zumal er als Außenverteidiger gesetzt und ein absoluter Leistungsträger war. Aber Jakob hatte bereits vor geraumer Zeit ein Angebot vorliegen, haben ihm dieses Mal nichts in den Weg gelegt und ihn für ein Jahr an die Union Rainbach verliehen", weiß Johannes Oberreiter.

Torreiche Testspiele - Trainingslager in der Steiermark

Vor der Meisterschaftsgeneralprobe, am kommenden Samstag gegen die Union Babenberg Linz, bestritten die Mühlviertler fünf Testspiele: 6:2 gegen Lasberg, 5:1 gegen Mining/Mühlheim, 2:2 gegen Bad Großpertholz (NÖ), 0:5 gegen Weitersfelden/Kaltenberg und 6:9 gegen Krumau 1b aus Tschechien. Im Rahmen der Vorbereitung stand auch ein Trainingslager in der Steiermark auf dem Programm. "In Burgau waren insgesamt 20 Spieler dabei. Es war ein tolles Trainingslager, haben ausgezeichnete Bedingungen vorgefunden und konnten an der von Neo-Coach Ott vorgenommenen System-Umstellung arbeiten", meint der Sportchef. "Die Vorbereitung verläuft bislang wunschgemäß, die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und sind zudem bisher verletzungsfrei geblieben".

"Wollen im Frühjahr 15 Punkte sammeln"

Über den Winter leuchtete in Windhaag und Leopoldschlag die Rote Laterne, das soll sich im Frühjahr ändern. "Im Herbst sind wir unter den Erwartungen geblieben, wurden zum Teil aber auch unter Wert geschlagen. Demzufolge streben wir in der Rückrunde eine deutliche Steigerung an und wollen im Frühjahr zumindest 15 Punkte sammeln", so Oberreiter. "Wir wollen so schnell wie möglich die lange Durststrecke beenden und zudem die eklatante Auswärtsschwäche ablegen. Sollten wir dieses Vorhaben realisieren können, werden wir in absehbarer Zeit auch die Rote Laterne los. Wenn uns ein guter Start glingt, können wir vielleicht auch Anschluss ans untere Mittelfeld der Tabelle finden".

