Höhenflug geht weiter: Weitersfelden schießt Unterweißenbach ab

Details Sonntag, 21. April 2024 01:28

Die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau fertigte die Union Unterweißenbach am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Weitersf./Kalt./Lieb. setzte sich standesgemäß gegen Unterweißenbach durch. Im Hinspiel hatte die SPG W/K/L nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Doppelschlag vor Pausenpfiff

Auch wenn die Vorzeichen klarer nicht sein hätten können, dauerte es doch recht lange bis die langersehnte und erwartet Führung fiel: Für diese zeichnete Daniel Urban verantwortlich (39.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Armin Herzog dann sogar noch das 2:0 nach (41.). Mit der Führung für die Hausherren ging es in die Halbzeitpause. Fabian Hackl gelang in Durchgang zwei dann ein Doppelpack (47./84.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Marco Raab, der das 5:0 aus Sicht von Weitersf./Kalt./Lieb. perfekt machte (90.). Letztlich feierte die SPG W/K/L gegen Unterweißenbach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zahlen und Fakten

Die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau konnte sich gegen die Union Unterweißenbach auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Der Defensivverbund von Weitersf./Kalt./Lieb. ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 16 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der Spitzenreiter weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die SPG W/K/L seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Mit nur 14 Zählern auf der Habenseite ziert Unterweißenbach das Tabellenende der 2. Klasse Nord-Mitte. Insbesondere an vorderster Front kommt Unterweiß. nicht zur Entfaltung, sodass nur 19 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Union Unterweißenbach alles andere als positiv. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Unterweißenbach in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag trifft die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau auf die Sportunion Reichenthal, Unterweiß. spielt tags zuvor gegen die Union Neumarkt im Mühlkreis.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau – Union Unterweißenbach, 5:0 (2:0)

90 Marco Raab 5:0

84 Fabian Hackl 4:0

47 Fabian Hackl 3:0

41 Armin Herzog 2:0

39 Daniel Urban 1:0

