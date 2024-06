DSG Union Gutau in Bad Kreuzen mit empfindlicher 0:4-Niederlage

Details Freitag, 14. Juni 2024 15:18

Nachdem die Union Bad Kreuzen in der diesjährigen Saison auf dem dreizehnten Platz der 1. Klasse Nord-Ost landete, muss man nun in die Relegation, in welcher man es mit dem Team aus der 2. Klasse Nord-Mitte zu tun bekam, der DSG Union Gutau. Die Sailer-Schützlinge befinden sich in einem beneidenswerten Flow und reisten dahingehend mit einer gehörigen Portion zum gestrigen Auswärtsmatch. Schlussendlich kamen die Gäste aber gehörig unter die Räder und mussten eine klare 4:0 Niederlage hinnehmen.

Heimteam netzt dreifach in erster Hälfte

Es dauerte nicht lange, bis sich beide Teams auf Betriebstemperatur befanden und sich erste Möglichkeiten herausspielten. Die Anfangsphase gehörte noch den Gästen, doch mit Fortdauer der Partie übernahmen die Hausherren das Spielgeschehen, wollten dem Underdog gleichsam keine Luft zum Atmen lassen, um in weiterer Konsequenz brandgefährlich vor dem Gehäuse aufzukreuzen. In der 17. Minute konnten die 400 erschienen Zuseher das erste Mal jubeln, als Stefan Fraundorfer das Spielgerät zum 1:0 in den Maschen versenkte, welcher einen kapitalen Eigenfehler dankend annahm und souverän einnetzte. Nur wenige Augenblicke darauf bauten die Mannen von Coach Goje den Vorsprung bereits aus. Erneut durfte sich Stefan Fraundorfer in die Schützenliste eintragen (18.). Das Auswärtsteam schien völlig geschockt von jenen Nackenschlägen zu sein und fand kaum mehr in die eigene Spur. Der dritte Treffer der Heimischen sorgte schlussendlich dafür, dass der Kontrahent bereits nach 21 Minuten deutlich ins Hintertreffen gelangte. Gregor Barth köpfte gezielt zum 3:0 ein, welcher seine Truppe nun deutlich auf die Siegerstraße brachte. In der Folge beruhigten sich aber erstmals die Gemüter und es ging mit einer komfortablen Führung für die Union Bad Kreuzen in die Kabinen.

Favorit bringt Sieg in trockene Tücher

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik des Spiels um keinen Millimeter. Die Hausherren präsentierten sich weiter als das aggressivere, diszipliniertere – schlichtweg bessere Team. Die Gäste, die es in dem ersten Spielabschnitt verpassten, den Favoriten früh zu schocken, taten sich in diesem Kräftemessen ungemein schwer, selbst Akzente nach vorne zu setzen. Nun konzentrierte man sich aber viel mehr auf die Defensivarbeit, um weitere Gegentreffer zu stoppen. Die DSG Union Gutau kam dann plötzlich dem Anschlusstreffer ganz nahe, doch man ließ eine hundertprozentige Torchance ungenützt verstreichen. Dies sollte sich wenig später rächen, denn das Heimteam hatte offensiv noch einiges im Köcher und traf in der 66. Minute zum 4:0. Patrick Binder wurde perfekt in Szene gesetzt und blieb abgebrüht vor dem Kasten. Mit seinem Treffer sorgte Letzterwähnter nun für glasklare Verhältnisse in dieser Begegnung. In der Folge hätte man den Spielstand noch weiter ausbauen können, doch die Heimischen verschonten den Kontrahenten und gingen ein bisschen vom Gaspedal. Die Sailer-Truppe wurde offensiv auch noch das ein oder andere Mal präsent, dennoch sollte man am gestrigen Donnerstagabend ohne Glückserlebnis bleiben. Mit dem klaren 4:0 Endstand für die Union Bad Kreuzen ist die Tür Klassenerhalt nun sehr weit geöffnet.

Stimme zum Spiel:

Cosmin-Gheorghe Goje (Trainer, Union Bad Kreuzen):

„Es war ein gutes Spiel und eine gute Stimmung. Spielerisch war es sicher das beste Spiel von uns. Gestern haben wir schöne Tore erzielt und wirklich toll kombiniert.“

