Vavra-Brüder zaubern: SV Sandl ringt in Überzahl Unterweißenbach nieder

Freitag, 16. August 2024

Am ersten Spieltag in der 2. Klasse Nord-Mitte setzte sich der SV Wimberger Sandl mit 5:2 gegen Union Unterweißenbach durch. Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Gäste, die bereits nach wenigen Minuten in Unterzahl gerieten. Die Hausherren nutzten diese Gelegenheit geschickt aus und sicherten sich einen verdienten Sieg, an dem besonders die Brüder David und Frantisek Vavra großen Anteil hatten.

Ein früher Elfmeter bringt Sandl in Führung

Das Spiel begann turbulent, als bereits in der 12. Minute Kevin Windischhofer von Union Unterweißenbach die rote Karte sah, weil er auf der Linie mit der Hand klärte. Nur eine Minute später nutzte Reinhard Hartl den fälligen Elfmeter und brachte den SV Wimberger Sandl mit 1:0 in Führung.

Doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen und kamen in der 32. Minute durch Tobias Lehner zum 1:1-Ausgleich. Die Gastgeber antworteten schnell und nur neun Minuten später war es David Vavra, der nach einer sehenswerten Kombination mit seinem Bruder Frantisek das 2:1 erzielte. Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Vavra-Show in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ebenso spannend wie die erste. In der 62. Minute erzielte Lukas Seiser den erneuten Ausgleich für Union Unterweißenbach zum 2:2. Doch der SV Wimberger Sandl hatte die passende Antwort parat. Nur fünf Minuten später stellte David Vavra nach einem perfekten Zuspiel seines Bruders Frantisek den alten Abstand wieder her und brachte die Sandler mit 3:2 in Führung. Ab diesem Zeitpunkt erst merkte man den Gästen die Unterzahl an, konnte man nicht mehr mit der nun wesentlich besseren Heimmannschaft mithalten.

In der 71. Minute bekam Sandl erneut einen Elfmeter zugesprochen, und Frantisek Vavra verwandelte diesen eiskalt zum 4:2. Der Neuzugang zeigte in diesem Spiel eine herausragende Leistung. Den Schlusspunkt setzte er dann kurz vor dem Abpfiff in der 89. Minute, als er nach einer perfekten Ecke von Hofer per Kopfball zum 5:2-Endstand traf.

Stimme zum Spiel

Reinhard Hartl (Sportlicher Leiter SV Sandl):

„Wir waren zwar nach der 13. Minute in Überzahl, gemerkt hat man das vorerst aber noch nicht richtig. Ich finde, dass Unterweißenbach trotzdem mutig gespielt hat, nach vorne aber nicht viele gute Aktionen hatte, obwohl sie probiert haben, Fußball zu spielen. Dass wir einer mehr waren, hat sich dann in den letzten zwanzig Minuten bemerkbar gemacht. Da kam nicht mehr viel Gegenwehr, so fielen dann die Tore, als verständlicherweise die Luft draußen war."

Die Besten SV Sandl: David Vavra, Frantisek Vavra

2. Klasse Nord-Mitte: SV Wimberger Sandl : Unterweiß. - 5:2 (2:1)

89 Frantisek Vavra 5:2

71 Frantisek Vavra 4:2

67 David Vavra 3:2

62 Lukas Seiser 2:2

41 David Vavra 2:1

32 Tobias Lehner 1:1

14 Reinhard Hartl 1:0

Details

