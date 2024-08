ASV Hagenberg triumphiert mit 5:1 gegen die Union Reichenau

Details Sonntag, 18. August 2024 23:50

Der ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg zeigte eine beeindruckende Leistung gegen die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach und sicherte sich einen klaren 5:1-Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Gäste ihre Überlegenheit unter Beweis stellen und gingen mit einer 3:1-Führung in die Pause. Besonders hervorzuheben ist Michael Wirtl-Gutenbrunner, der mit einem Hattrick glänzte und maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Blitzstart für die Gäste

Schon früh in der Partie legte der ASV Hagenberg den Grundstein für den späteren Erfolg. In der 11. Minute gelang Michael Wirtl-Gutenbrunner der erste Treffer der Begegnung mit einem sehenswerten Abschluss, der die Union Reichenau früh unter Druck setzte. Nur neun Minuten später war es wieder Wirtl-Gutenbrunner, der nach einem präzisen Lochpass auf 2:0 erhöhte und die Verteidigung der Reichenauer alt aussehen ließ.

Die Reichenauer konnten jedoch in der 28. Minute durch Jan Kandl, der nach einem gefühlvollen Freistoß von der Nr. 20 traf, auf 1:2 verkürzen. Doch die Freude währte nur kurz. In der 34. Minute stellte Christoph Kasbauer nach einer starken Vorarbeit von Wirtl-Gutenbrunner den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1 für die Hagenberger. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Hagenberg dominiert auch in der zweiten Hälfte

Nach dem Wiederanpfiff setzte der ASV Hagenberg seinen Druck auf die Union Reichenau unvermindert fort. Schon in der 48. Minute hätte Kasbauer beinahe erneut getroffen, doch der Reichenauer Torwart konnte diesen Versuch vereiteln. Trotz einiger Chancen der Reichenauer, die jedoch alle ungenutzt blieben, dominierte Hagenberg das Spielgeschehen.

In der 77. Minute war es erneut Christoph Kasbauer, der nach einem langen Einwurf und einem schönen Kopfball auf 4:1 erhöhte. Die Abwehr der Reichenauer zeigte sich bei diesem Treffer nicht auf der Höhe. Nur vier Minuten später besiegelte Michael Wirtl-Gutenbrunner mit seinem dritten Tagestreffer zum 5:1 den Endstand und krönte seine herausragende Leistung an diesem Tag.

Die letzten Minuten des Spiels boten den Zuschauern noch einige spannende Momente, wie eine großartige Parade des Hagenberger Torwarts und eine vergebene Chance von Bauer Rafael. Am Ende aber blieb es beim klaren 5:1 für die Hagenberger, die mit dieser beeindruckenden Leistung ihre Ambitionen in der neuen Saison untermauerten.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Gäste, die sowohl in der Breite als auch in der Qualität des Kaders überlegen waren. Die Union Reichenau muss sich nach dieser Niederlage neu formieren und an ihren Schwächen arbeiten, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

2. Klasse Nord-Mitte: Reichenau : Hagenberg - 1:5 (1:3)

81 Michael Wirtl-Gutenbrunner 1:5

77 Christoph Kasbauer 1:4

34 Christoph Kasbauer 1:3

28 Jan Kandl 1:2

20 Michael Wirtl-Gutenbrunner 0:2

11 Michael Wirtl-Gutenbrunner 0:1

