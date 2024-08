Union Alberndorf dreht Spiel gegen SK St. Magdalena 1b in der Schlussphase

Details Samstag, 24. August 2024 11:29

Die Partie zwischen Union Alberndorf und SK St. Magdalena 1b bot den Zuschauern ein spannendes Aufeinandertreffen, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit gelang es beiden Mannschaften, im zweiten Durchgang Treffer zu erzielen. Am Ende konnte sich die Union Alberndorf dank eines späten Kopfballtors von Rafael Danninger mit 2:1 durchsetzen.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann ausgeglichen, mit ersten Aktionen beider Teams bereits in den ersten Minuten. Die Alberndorfer kamen zu einer frühen Chance, als Rafael Danninger einen Eckball nicht verwerten konnte.

In der 12. Minute hatte die Union Alberndorf eine vielversprechende Freistoßchance, die jedoch knapp am Tor vorbei ging. Weitere Chancen folgten: Florian Gebetsberger verpasste eine Gelegenheit nach einem gut verteidigten Angriff der Gäste, und Jonas Kapeller köpfte nach einem Freistoß den Ball über das Tor. Trotz dieser Chancen gelang es keinem Team, in der ersten Halbzeit den Ball im Netz zu versenken. Der Halbzeitpfiff besiegelte somit ein 0:0 zur Pause.

Spannende zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: In der 52. Minute brachte Benjamin Schwab die Gäste von SK St. Magdalena 1b mit einem Tor in Führung. Der Treffer sorgte für frischen Wind im Spiel und erhöhte den Druck auf die Union Alberndorf, die nun einen Rückstand aufholen musste.

Die Antwort der Alberndorfer ließ nicht lange auf sich warten. Gebetsberger erzielte in der 66. Minute den Ausgleich, indem er einen gut herausgespielten Angriff erfolgreich abschloss. Der Jubel war groß, und das Spiel nahm an Intensität zu.

In den folgenden Minuten gab es weitere spannende Szenen. Ein Freistoß für die Union Alberndorf aus guter Position blieb ungenutzt, ebenso wie ein Eckball in der 83. Minute. Doch die entscheidende Szene des Spiels kam in der 87. Minute: Rafael Danninger, der Abwehrchef der Alberndorfer, verwandelte nach einem Freistoß mit einem präzisen Kopfball zum 2:1. Damit drehte er das Spiel zugunsten seines Teams.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Spannung geprägt. Der Schiedsrichter gab vier Minuten Nachspielzeit bekannt, doch die Union Alberndorf verteidigte ihren Vorsprung erfolgreich. Als der Schlusspfiff ertönte, war der Jubel bei den Alberndorfern groß, die sich mit diesem späten Sieg drei wichtige Punkte sichern konnten.

2. Klasse Nord-Mitte: Alberndorf : St. Magdalena 1b - 2:1 (0:0)

87 Rafael Danninger 2:1

66 Florian Gebetsberger 1:1

52 Benjamin Schwab 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.