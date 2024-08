4:0! ASV Hagenberg zeigt Katsdorf Juniors Grenzen auf

In einem einseitigen Spiel der 2. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte setzte sich der ASV Hagenberg klar mit 4:0 gegen die SPG Katsdorf Juniors durch. Von Beginn an dominierten die Hagenberger das Spielgeschehen und gingen früh in Führung. Besonders hervorzuheben ist Christoph Kasbauer, der mit einem Hattrick maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft beitrug.

Hausherren mit Start nach Maß

Bereits in der 6. Minute setzte der ASV ein erstes Ausrufezeichen. Nach einem Missverständnis in der Katsdorfer Hintermannschaft wurde Noah Bauer auf der linken Seite geschickt. Sein präzises Zuspiel fand Christoph Kasbauer, der den Ball flach ins Tor beförderte und damit die Hagenberger früh mit 1:0 in Führung brachte.

Die Gäste versuchten in der Folge, ins Spiel zu finden, doch ein Distanzschuss von Philipp Schneeberger in der 16. Minute ging weit über das Tor. Auch Tobias Mader konnte eine gute Chance nicht nutzen, da der Hagenberger Torwart rechtzeitig eingriff.

In der 19. Minute hatte Mario Fragner nach einem Pass von Kasbauer eine gute Abschlussmöglichkeit, doch Katsdorfs Kapitän Matthias Mühleder konnte in höchster Not blocken. Bis zur Halbzeit blieb es beim 1:0 für die Gastgeber.

Kasbauer schnürt Dreierpack

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Ein kapitaler Fehlpass im Mittelfeld der Katsdorfer führte dazu, dass Kasbauer allein vor dem Tor auftauchte und eiskalt ins linke untere Eck zum 2:0 abschloss. Dieser Treffer in der 46. Minute gab den Hagenbergern noch mehr Sicherheit.

In der 54. Minute folgte das 3:0. Ein eigentlich schwach geschossener Freistoß von Noah Bauer sprang dem Katsdorfer Torwart Michael Hofstadler aus den Händen und Benedikt Nader nutzte die Gelegenheit, um abzustauben. Nur fünf Minuten später machte Kasbauer seinen Dreierpack perfekt. Erneut ließ er Hofstadler keine Chance und stellte auf 4:0.

In der 65. Minute kam es zu einer kurzen Unterbrechung, als Hagenbergs Kiesenhofer und Krenner zusammenprallten. Kiesenhofer musste ausgewechselt werden, während Krenner weiterspielen konnte. Die Katsdorfer bemühten sich weiterhin um den Ehrentreffer, doch Darko Maletic und Philipp Schneeberger scheiterten in der 78. Minute knapp.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ereignisarm, und die Hagenberger konnten ihre Führung souverän verwalten. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den 4:0-Erfolg des ASV Hagenberg. Nach diesem überzeugenden Sieg führt der ASV die Tabelle an und zeigt, dass in dieser Saison mit den Hagenbergern zu rechnen ist.

2. Klasse Nord-Mitte: Hagenberg : SPG Katsdorf Juniors - 4:0 (1:0)

59 Christoph Kasbauer 4:0

57 Benedikt Nader 3:0

46 Christoph Kasbauer 2:0

6 Christoph Kasbauer 1:0

