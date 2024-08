Union Kefermarkt triumphiert im Duell gegen Union Unterweitersdorf

Details Montag, 26. August 2024 21:28

Die Union Kefermarkt setzte sich in einem spannenden Match der 2. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte mit 2:0 gegen die Union Unterweitersdorf durch. Die Hausherren zeigten eine überzeugende Leistung und sicherten sich damit wichtige drei Punkte. Nach einer verletzungsbedingten Spielunterbrechung in der ersten Halbzeit und einem insgesamt umkämpften Spiel gelang es den Kefermarktern, zwei Tore zu erzielen und den Sieg zu verteidigen.

Erste Halbzeit: Frühes Tor bringt Führung

Der Anpfiff erfolgte und beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an motiviert. Bereits in den ersten zehn Minuten kristallisierte sich heraus, dass das Spiel sich sehr ausgeglichen gestaltet, weil vorerst beide Teams gleich viel Ballbesitz hatten und das Spielgeschehen hauptsächlich im Zentrum stattfand. Die ersten nennenswerten Chancen ließen jedoch nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute wurde das Spiel aufgrund einer ernsthaften Verletzung eines Spielers von Unterweitersdorf unterbrochen, der ärztlich versorgt werden musste. Nach der Wiederaufnahme des Spiels in der 23. Minute blieb es zunächst ruhig.

In der 30. Minute gelang der Union Kefermarkt schließlich der Durchbruch: Tobias Wurm erzielte das 1:0 für die Heimischen in der letzten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Dieser Treffer setzte die Kefermarkter in eine komfortable Position und ließ die Gäste aus Unterweitersdorf unter Druck stehen. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen 1:0-Führung für die Gastgeber.

Zweite Halbzeit: Elfmeter sorgt für Entscheidung

Nach der Pause gingen die Kefermarkter erneut hochmotiviert in die zweite Hälfte. In den ersten zehn Minuten passierte jedoch wenig Aufregendes. In der 57. Minute sorgte Plank Mario von den Unterweitersdorfern für eine spektakuläre Aktion mit einem Fallrückzieher an die Stange, der jedoch nicht zum Tor führte. Die Gäste blieben weiterhin bemüht, doch die Defensive der Kefermarkter stand stabil.

Ein entscheidender Moment ereignete sich in der 67. Minute, als ein Elfmeter für die Union Kefermarkt gegeben wurde. Christoph Schwarz trat an und verwandelte den Strafstoß sicher in die linke Ecke zum 2:0 in der 70. Minute. Dieser Treffer verschaffte den Kefermarktern eine beruhigende Führung und erhöhte den Druck auf die Gäste.

Die Unterweitersdorfer versuchten weiterhin, das Blatt zu wenden, doch in der 81. Minute schwächten sie sich selbst durch eine rote Karte für Johannes Wimbauer nach einem harten Foul. Damit waren die Hoffnungen auf ein Comeback nahezu zunichte gemacht. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und die Kefermarkter verteidigten ihre Führung souverän.

In der 89. Minute wurde betont, dass der Torhüter der Union Kefermarkt eine Glanzleistung zeigte und maßgeblich zum Sieg beitrug. Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Erfolg für die Union Kefermarkt. Mit diesem Sieg kletterten die Kefermarkter auf Tabellenplatz 6 nach der zweiten Runde und können zufrieden auf ihre Leistung zurückblicken.

2. Klasse Nord-Mitte: Kefermarkt : Unterw.df. - 2:0 (1:0)

70 Christoph Schwarz 2:0

30 Tobias Wurm 1:0

