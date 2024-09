Union Gutau dreht das Spiel: Spannendes 3:2 gegen Neumarkt i.M.

Details Sonntag, 01. September 2024 13:04

In der dritten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte empfing die Union Neumarkt im Mühlkreis die DSG Union Gutau. Trotz eines frühen Treffers von Johann Achhorner für die Heimmannschaft gelang es den Gutauern, das Spiel zu drehen und am Ende drei wichtige Punkte zu sichern. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte die Union Gutau ihre Klasse und entschied das Match zu ihren Gunsten.

Früher Führungstreffer für Neumarkt i.M.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Neumarkter. Bereits in der 13. Minute konnte Johann Achhorner einen Elfmeter erfolgreich verwandeln und brachte Neumarkt i.M. mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Hausherren zunächst Rückenwind und setzte die Gäste unter Druck. Die Neumarkter spielten druckvoll und versuchten, ihre Führung auszubauen.

In der 28. Minute kam es zu einer kurzen Trinkpause, die den Spielfluss etwas unterbrach. Danach fanden die Gutauer jedoch besser ins Spiel und setzten Neumarkt i.M. zunehmend unter Druck. Nur wenig später, in der 32. Minute, erzielte Jürgen Wenigwieser den Ausgleichstreffer zum 1:1. Das Spiel war nun wieder völlig offen.

Kurz vor der Halbzeitpause schlug Union Gutau erneut zu. In der 43. Minute traf Benedikt Brunner zur 2:1-Führung für die Gäste. Dieser Treffer kurz vor dem Pausenpfiff war ein harter Schlag für die Neumarkter, die sich zu Beginn so stark präsentiert hatten. Mit einem Stand von 2:1 für Union Gutau gingen die Teams in die Halbzeit.

Gutau zeigt Stärke in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause blieb die Partie spannend. Beide Teams kämpften um die Kontrolle und versuchten, die entscheidenden Akzente zu setzen. In der 55. Minute gelang es dann Peter Josef Weissengruber, die Führung für Union Gutau auf 3:1 auszubauen. Dieser Treffer stellte einen wichtigen Meilenstein im Spiel dar und setzte die Gastgeber weiter unter Druck.

Die Neumarkter gaben jedoch nicht auf und zeigten Kampfgeist. In der 73. Minute konnte Markus Leitner den Anschlusstreffer zum 2:3 für Neumarkt i.M. erzielen. Dieses Tor brachte neue Hoffnung für die Gastgeber und heizte die Stimmung auf dem Platz weiter an. Die Hausherren drängten in den letzten Minuten auf den Ausgleich, doch die Abwehr von Union Gutau hielt stand.

Trotz aller Bemühungen der Neumarkter konnte die Gastmannschaft ihre Führung verteidigen. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für Union Gutau. Die Gäste zeigten eine starke kämpferische Leistung und nutzten ihre Chancen effektiv. Damit sicherten sie sich drei wichtige Punkte in der 2. Klasse Nord-Mitte.

2. Klasse Nord-Mitte: Neumarkt i.M. : Gutau - 2:3 (1:2)

73 Markus Leitner 2:3

55 Peter Josef Weissengruber 1:3

43 Benedikt Brunner 1:2

32 Jürgen Wenigwieser 1:1

13 Johann Achhorner 1:0

