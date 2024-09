Union Gutau feiert gegen Windhaag/Leopoldschlag Last-Minute-Sieg

Details Montag, 09. September 2024 17:43

In einer spannenden Begegnung der 4. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte setzte sich die Union Gutau in einem hart umkämpften Spiel mit 1:0 gegen die SPG Windhaag/Leopoldschlag durch. Lange Zeit sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, ehe Jakob Grubauer in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte. Die Gastgeber dominierten über weite Strecken, während die Gäste sich auf die Defensive fokussierten und versuchten, über Umschaltmomente gefährliche Akzente zu setzen.

Gutau dominiert die erste Hälfte

Schon in den ersten Minuten zeigte die Union Gutau, dass sie die Partie gewinnen wollte und riss umgehend das Zepter an sich. Man verbuchte in dieser Anfangsphase bereits wesentlich mehr Spielanteile und war einem tief in die eigene Hälfte gedrängten Gegner spielerisch überlegen. Die erste nennenswerte Möglichkeit ließ dementsprechend nicht lange auf sich warten: In der zehnten Minute ergab sich eine gute Chance, die man aber nicht verwerten konnte.

Auch in den darauffolgenden Minuten blieben die Gastgeber am Drücker. In der 22. Minute verfehlte man erneut das Windhaager Heiligtum. Die Gäste konnten hingegen auch immer wieder über Umschaltmomente brandig werden, Robin Schinagl hatte so gleich zwei gute Chancen, um den Underdog überraschend in Führung zu bringen, ließ jedoch beide ungenützt.

In der 38. Minute bot sich den Heimischen dann eine weitere gute Gelegenheit nach einem Eckball, ausgeführt von Kapitän Florian Brunner. Doch auch dieser Versuch blieb ohne Erfolg. So endete die erste Halbzeit torlos, obwohl die Gutauer zahlreiche Chancen herausspielten konnten, zeitgleich aber etwas Glück hatten, dass die vereinzelten guten Gelgenheiten seitens der Gäste ebenso erfolgslos waren.

Lucky Punch in Minute 94

Nach der Pause änderte sich die Spielcharakteristik doch wesentlich. Die Partie wurde immer zerfahrener, der Fehlerteufel schlich sich auf beiden Seiten vermehrt ein und die Zuseher sahen viel zu viele lange Bälle. Die Windhaager schienen sich indes defensiv etwas stabilisiert zu haben, mit fortschreitender Spieldauer neutralisierte man sich zunehmend gegenseitig.

Als dann jeder mit einem Unentschieden rechnete, sollte es doch klingeln: In der 94. Minute gelang Jakob Grubauer das erlösende Tor für die Union Gutau. Nach einem Freistoß von der rechten Seite spitzelte Grubauer auf dem zweiten Pfosten das Leder aus kurzer Distanz in die Maschen. Kurz darauf endete das Spiel mit einem 1:0-Sieg für die Union Gutau.

Der späte Treffer war der verdiente Lohn für eine engagierte Leistung der Gutauer, die fast über die gesamte Spieldauer hinweg das bessere Team waren. Windhaag/Leopoldschlag konnte dem Druck der Gastgeber letztlich nicht standhalten und blieb ohne nennenswerte Torchance.

Stimme zum Spiel

Jürgen Schützeneder (Sektionsleiter Union Gutau):

„Wir hatten das Spiel gut im Griff, waren spielerisch überlegen und hatten mehr Spielanteile. Nichtsdestotrotz konnten wir großteils kein Kapital daraus schlagen, Windhaag hat sehr gut verteidigt. Summa summarum war das kein Leckerbissen, der Sieg geht aber in Ordnung, weil wir mehr Chancen hatten."

Der Beste: Raphael Voit (LM, Gutau)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.