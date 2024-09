Union Bad Leonfelden 1b triumphiert mit 4:0 gegen Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf

Details Montag, 09. September 2024 23:31

Die Union Bad Leonfelden 1b zeigte in der 4. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte eine beeindruckende Leistung und besiegte Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf deutlich mit 4:0. Schon in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und stellten mit einem 3:0-Zwischenstand die Weichen frühzeitig auf Sieg. Besonders hervorzuheben ist Theo Schnetzer, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Erste Halbzeit: Blitzstart von Bad Leonfelden 1b

Das Spiel begann mit hoher Intensität und Bad Leonfelden 1b übernahm von Beginn an die Kontrolle. Nach einem dominanten Beginn gelang der Heimmannschaft bereits in der 27. Minute der erste Treffer des Spiels. Sebastian Gusenleitner sorgte mit einem präzisen Abschluss für die 1:0-Führung, was die Fans von Bad Leonfelden 1b in Jubelstürme versetzte.

Nur vier Minuten später, in der 31. Minute, war es Nico Katzmayr, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Die Union Bad Leonfelden 1b erhöhte weiter den Druck und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung.

In der 33. Minute konnte Theo Schnetzer die Führung auf 3:0 erhöhen. Der Vorsprung zur Halbzeitpause war mehr als verdient und spiegelte die Überlegenheit der Gastgeber wider. Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf fand in der ersten Halbzeit kaum Mittel, um die Defensive von Bad Leonfelden 1b ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Zweite Halbzeit: Bad Leonfelden 1b lässt nichts anbrennen

Auch nach dem Wiederanpfiff zeigte Bad Leonfelden 1b keine Anzeichen von Nachlässigkeit. Die Gastgeber behielten die Kontrolle über das Spiel und ließen den Gästen aus Unterweitersdorf weiterhin kaum Chancen. Die Defensive von Bad Leonfelden 1b stand sicher und vereitelte die wenigen Angriffsbemühungen der Gäste souverän.

Das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld, und es dauerte bis zur 90. Minute, bis die Zuschauer erneut jubeln konnten. Theo Schnetzer markierte seinen zweiten Treffer des Tages und stellte mit dem 4:0 den Endstand her. Erneut bewies er seine Treffsicherheit und rundete die starke Leistung seiner Mannschaft ab.

Die letzten vier Minuten der Nachspielzeit verstrichen ohne nennenswerte Ereignisse, und als der Schlusspfiff ertönte, stand der souveräne 4:0-Sieg von Bad Leonfelden 1b fest. Die Union Unterweitersdorf hatte dem druckvollen Spiel der Gastgeber nichts entgegenzusetzen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Mit diesem überzeugenden Sieg festigte Bad Leonfelden 1b seine Position in der 2. Klasse Nord-Mitte und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Die Spieler und Fans können sich über eine starke Leistung und drei verdiente Punkte freuen.

2. Klasse Nord-Mitte: Bad Leonfelden 1b : Unterw.df. - 4:0 (3:0)

92 Theo Schnetzer 4:0

33 Theo Schnetzer 3:0

31 Nico Katzmayr 2:0

27 Sebastian Gusenleitner 1:0

