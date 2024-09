Bad Leonfelden 1b dreht das Spiel gegen SV Wimberger Sandl: 3:1-Sieg nach Rückstand

Details Montag, 23. September 2024 22:27

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der 2. Klasse Nord-Mitte (OÖ) hat sich der Bad Leonfelden 1b gegen den SV Wimberger Sandl mit 3:1 durchgesetzt. Die Hausherren mussten dabei zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, zeigten jedoch in der zweiten Halbzeit ihre Stärke und sicherten sich am Ende verdient die drei Punkte.

Früher Schock für die Heimelf

Die Partie begann turbulent. Bereits in der siebten Minute gelang dem SV Wimberger Sandl der Führungstreffer. Thomas Punz nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Defensive der Hausherren und brachte die Gäste in Front. Damit kassierte der Bad Leonfelden 1b das erste Gegentor der laufenden Saison.

Der frühe Treffer der Sandler hinterließ zunächst Spuren bei den Hausherren, die ihre Chancen nicht konsequent nutzen konnten. In der 32. Minute vergab der Bad Leonfelden 1b eine riesige Möglichkeit zum Ausgleich. Der Torhüter der Gäste, der sich in der 19. Minute noch einige Unsicherheiten leistete, bewahrte seine Mannschaft mit einer wichtigen Parade vor dem Ausgleich.

Mit einem 0:1-Rückstand ging es schließlich in die Halbzeitpause, in der sich die Spieler und Zuschauer zunächst kulinarisch stärken konnten.

Comeback und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 47. Minute gelang dem Bad Leonfelden 1b der Ausgleich. Jakob Arneth nutzte einen Stanglpass und brachte den Ball mit viel Glück im Tor der Sandler unter. Der Ausgleich beflügelte die Heimelf, die nun mit viel Druck agierte.

Die Druckphase der Gastgeber zeigte schließlich Wirkung. In der 61. Minute brachte ein unglückliches Eigentor von Arneth die Führung für die Hausherren. Ein Kopfball landete im eigenen Netz und der Bad Leonfelden 1b drehte somit das Spiel. Die Gäste versuchten in der Folgezeit, den Ausgleich zu erzielen, doch die Bemühungen blieben ohne Erfolg.

In der 83. Minute sorgte David Tober für die Entscheidung. Nach einem präzisen Stanglpass löste er sich perfekt aus der Viererkette und blieb vor dem Tor eiskalt. Mit diesem Treffer stellte er den 3:1-Endstand her und sicherte seiner Mannschaft die verdienten drei Punkte.

Die Schlussphase verlief aus Sicht der Gäste äußerst unglücklich. In der 88. Minute bot sich eine große Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch der Abschluss war zu überhastet und verfehlte das Ziel. Die Heimelf verteidigte den Vorsprung souverän und konnte nach dem Schlusspfiff den verdienten Sieg feiern.

Mit diesem Erfolg festigt der Bad Leonfelden 1b seine Position in der Liga und zeigt einmal mehr seine Heimstärke. Die Gäste aus Sandl müssen hingegen die nächste Niederlage hinnehmen und weiterhin auf den erhofften Befreiungsschlag warten.

2. Klasse Nord-Mitte: Bad Leonfelden 1b : SV Wimberger Sandl - 3:1 (0:1)

83 David Dober 3:1

61 Eigentor durch Reinhard Hartl 2:1

47 Eigentor durch Jakob Arneth 1:1

7 Thomas Punz 0:1

