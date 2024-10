Union Reichenthal triumphiert gegen Unterweitersdorf mit 2:0

Details Montag, 30. September 2024 20:48

Die Union Reichenthal hat einen wichtigen Heimsieg in der 7. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte gegen Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf eingefahren. In einer Partie, die von wenigen Höhepunkten geprägt war, sicherten sich die Reichenthaler mit einer souveränen Leistung in der ersten Halbzeit den Endstand von 2:0. Trotz des herbstlichen Wetters und einer eher trostlosen Atmosphäre zeigten die Gastgeber eine starke Vorstellung.

Reichenthal dominiert frühe Phase

Die Union Reichenthal startete energisch in das Spiel und setzte die Unterweitersdorfer von Beginn an unter Druck. Bereits in der 10. Minute belohnten sich die Gastgeber für ihre Bemühungen. Manuel Etzelstorfer erzielte nach Vorarbeit von Lukas Pühringer das 1:0 für die Reichenthaler. Diese frühe Führung gab der Heimmannschaft zusätzliche Sicherheit und sie kontrollierte das Spielgeschehen in den folgenden Minuten.

Währenddessen hatte Union Unterweitersdorf Glück, dass der Schiedsrichter in der 9. Minute keine rote Karte gegen sie zog, als ein hartes Foulspiel die Gemüter erhitzte. Dies blieb jedoch ein isoliertes Ereignis und beeinflusste das Spiel kaum.

Elfmeter bringt die Vorentscheidung

Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel eher unspektakulär. Einzig ein Elfmeter in der 45. Minute sorgte für Aufregung – nach einem Foul an Pühringer zeigte Schiedsrichter Königstorfer sofort auf den Punkt. Jannik Plakolb trat für die Union Reichenthal an und verwandelte sicher zum 2:0. Dieser Treffer brachte die vorzeitige Entscheidung und festigte die Führung der Heimmannschaft. Trotz dieses Torerfolgs war die erste Halbzeit insgesamt eher unspektakulär.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielgeschehen. Torchancen waren Mangelware, und die Zuschauer mussten sich mit wenigen Höhepunkten begnügen.

Die Unterweitersdorfer mussten zudem ab der 79. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Manuel Riener mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Diese Schwächung machte es für die Gäste noch schwerer, zurück ins Spiel zu finden.

In den letzten Minuten plätscherte das Spiel weiter vor sich hin, und es wurden keine weiteren Tore erzielt. Schließlich endete die Partie nach 91 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Union Reichenthal.

Stimme zum Spiel

Jürgen Landl (Trainer SU Reichenthal):

„Wir konnten unsere erste gute Chance direkt nützen, infolgedessen war es ein chancenarmes Spiel auf beiden Seiten. Kurz vor der Halbzeit bekamen wir dann noch einen Elfmeter und im zweiten Abschnitt hat sich nicht mehr viel getan. Wir waren aber die bessere Mannschaft und sind kompakt gestanden, die Jungs haben das brav gemacht."

Der Beste Reichenthal: Lukas Pühringer

2. Klasse Nord-Mitte: Reichenthal : Unterw.df. - 2:0 (2:0)

45 Jannik Plakolb 2:0

10 Manuel Etzelstorfer 1:0

Details

