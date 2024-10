Unterweißenbach siegt in einem spektakulären Schlagabtausch gegen Union Kefermarkt

Details Montag, 30. September 2024 22:36

In einem packenden Duell der 2. Klasse Nord-Mitte setzte sich Unterweißenbach am Ende mit 4:3 gegen Union Kefermarkt durch. Beide Teams lieferten sich ein hin und her wogendes Spiel, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Das Spiel bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: Spannung, viele Tore und spektakuläre Aktionen.

Intensive erste Halbzeit

Bereits in der Anfangsphase war klar, dass sich die beiden Mannschaften nichts schenken würden. In der 14. Minute gingen die Gäste aus Kefermarkt durch Michael Landerl in Führung. Auf der rechten Seite war Landerl nicht mehr einzuholen und brachte den Ball in die Mitte, wo er eiskalt vollendete.

Doch die Antwort von Unterweißenbach ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später erzielte Lukas Berger nach einem schnell ausgeführten Freistoß per Kopf den Ausgleich. Der Ball wurde präzise in die Mitte gebracht, wo Berger keine Mühe hatte, ihn zu verwerten.

Das Spiel nahm weiter an Fahrt auf, und in der 36. Minute gingen die Gäste erneut in Führung. Nico Doblhammer setzte sich auf der linken Seite durch und schob den Ball souverän ins rechte untere Eck ein. Wieder zeigte Unterweißenbach Moral und glich kurz vor der Pause aus. Dominic Nötstaller, der Kapitän der Unterweißenbacher, traf per Kopf nach einer Ecke von rechts zum 2:2.

Mit diesem ausgeglichenen Spielstand gingen beide Teams in die Kabinen. Es war klar, dass die zweite Halbzeit ebenso spannend und intensiv verlaufen würde.

Spektakuläre zweite Halbzeit

Nach der Pause machten die Gastgeber weiter Druck. In der 56. Minute erzielte Lukas Kern ein Traumtor, das die Fans zum Jubeln brachte. Mit einer sensationellen Direktabnahme schoss Kern den Ball ins linke Kreuzeck und brachte Unterweißenbach erstmals in Führung.

Doch die Unterweißenbacher ruhten sich nicht auf ihrem Vorsprung aus. Nur vier Minuten später erhöhte Lukas Seiser auf 4:2. Ein langer Ball fand seinen Weg zu Seiser, der sich am Fünfereck in die Lüfte schraubte und präzise ins kurze Eck köpfte.

Kefermarkt zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte weiter. In der 78. Minute gelang Jonas Rauch der Anschlusstreffer zum 4:3. Ein langer Ball fand seinen Weg zu Rauch, der sich frei vor dem Tor auftat und den Ball ins linke Eck schob.

Die letzten Minuten waren geprägt von Spannung und Dramatik. Beide Mannschaften hatten noch Möglichkeiten, den Spielstand zu verändern. Die Unterweißenbacher verteidigten ihren knappen Vorsprung mit allem, was sie hatten. Am Ende zeigte die Anzeigetafel ein 4:3 für die Heimmannschaft an, und der Schlusspfiff besiegelte den spektakulären Sieg.

2. Klasse Nord-Mitte: Unterweiß. : Kefermarkt - 4:3 (2:2)

78 Jonas Rauch 4:3

60 Lukas Seiser 4:2

56 Lukas Kern 3:2

44 Dominic Nötstaller 2:2

36 Nico Doblhammer 1:2

16 Lukas Berger 1:1

14 Michael Landerl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.