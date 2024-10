Bad Leonfelden 1b feiert eindrucksvollen 5:0-Sieg gegen Windhaag/Leopoldschlag

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 23:20

In der 2. Klasse Nord-Mitte dominierte Bad Leonfelden 1b das Spiel gegen Windhaag/Leopoldschlag mit einem eindrucksvollen 5:0-Heimsieg. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber mit drei Toren den Grundstein für den klaren Erfolg. Besonders Nico Katzmayr und Niklas Ganglberger stachen mit ihren Treffern hervor und sorgten für eine torreiche Partie. Während Windhaag/Leopoldschlag offensiv kaum Akzente setzen konnte, nutzte Bad Leonfelden 1b seine Chancen eiskalt aus und bleibt damit in der Liga weiter vorne im Rennen.

Dominante erste Hälfte von Bad Leonfelden 1b

Das Spiel begann mit vorsichtigen Annäherungsversuchen beider Teams. Bad Leonfelden 1b tastete sich mit einem ersten Distanzschuss in der dritten Minute an das gegnerische Tor heran, während Windhaag/Leopoldschlag mit einem Freistoß aus dem Halbfeld in der siebten Minute nur knapp die Führung verpasste. Nur eine Minute später scheiterte Schinagl von Windhaag/Leopoldschlag in einer aussichtsreichen Position, als er den gegnerischen Torhüter umspielte, der Winkel jedoch zu spitz wurde.

Der Durchbruch gelang Bad Leonfelden 1b in der 43. Minute, als Sebastian Gusenleitner den Ball trocken ins Eck beförderte und das 1:0 erzielte. Doch damit nicht genug: Kurz vor der Halbzeitpause schlug Nico Katzmayr zweimal zu. Zunächst profitierte er von einem Zuckerpass von Königsecker, den er souverän zum 2:0 verwandelte, bevor er in der 45. Minute erneut eiskalt vor dem Tor blieb, nachdem Gusenleitner ihn bedient hatte. Somit gingen die Gastgeber mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Kabine.

Ganglberger brilliert in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel versuchte Windhaag/Leopoldschlag, den Rückstand zu verkleinern, konnte jedoch keine entscheidenden Chancen kreieren. Stattdessen baute Bad Leonfelden 1b seine Führung weiter aus. In der 64. Minute trat Niklas Ganglberger in Erscheinung und erhöhte nach einem abgefälschten Schuss von Gusenleitner auf 4:0. Der Stürmer ließ den Gästen keine Zeit zur Erholung und machte nur eine Minute später mit seinem Doppelpack das 5:0 perfekt, als er erneut einen Ball im Tor versenkte.

Windhaag/Leopoldschlag gelang es nicht, den Ballbesitz in nennenswerte Chancen umzumünzen, während die Gastgeber ihre Führung souverän verwalteten. Die Partie endete schließlich mit einem deutlichen 5:0-Sieg für Bad Leonfelden 1b, die sich damit wichtige Punkte in der Tabelle sichern konnten.

Der klare Erfolg von Bad Leonfelden 1b gegen Windhaag/Leopoldschlag unterstreicht die Ambitionen des Teams in der laufenden Saison und setzt ein Ausrufezeichen in der 2. Klasse Nord-Mitte. Die Mannschaft zeigte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine geschlossene Leistung und bleibt damit auf Kurs.

2. Klasse Nord-Mitte: Bad Leonfelden 1b : Windh./Leopoldschl. - 5:0 (3:0)

65 Niklas Ganglberger 5:0

64 Niklas Ganglberger 4:0

48 Nico Katzmayr 3:0

45 Nico Katzmayr 2:0

43 Sebastian Gusenleitner 1:0

