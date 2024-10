Union Neumarkt im Mühlkreis triumphiert deutlich über Union Reichenau

Details Montag, 07. Oktober 2024 22:25

In der 8. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte trafen die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach und Union Neumarkt im Mühlkreis in der Print&Wear Sportarena aufeinander. Die Neumarkter setzten sich mit einem klaren 4:1-Sieg durch und zeigten dabei eine beeindruckende Leistung. Während die Gastgeber einige Chancen ungenutzt ließen, nutzten die Gäste ihre Gelegenheiten konsequent und sicherten sich den verdienten Auswärtssieg.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit einem frühen Torerfolg für die Gäste aus Neumarkt. Bereits in der 5. Minute gelang es Michael Brandstätter, den Ball im Netz der Reichenauer zu versenken und sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Diese frühe Führung gab den Neumarktern Selbstvertrauen, und sie blieben die dominierende Mannschaft auf dem Platz. Die Reichenauer hatten Mühe, ins Spiel zu finden, und die Gäste hatten weiterhin Chancen, ihren Vorsprung auszubauen.

In der 36. Minute war es Johann Achhorner, der für Neumarkt im Mühlkreis auf 2:0 erhöhte. Ein prächtiger Treffer, der die Bemühungen der Gastgeber weiter dämpfte. Die erste Halbzeit endete mit diesem Spielstand, und die Reichenauer mussten sich für die zweite Halbzeit etwas einfallen lassen, um das Blatt noch zu wenden.

Spannende Schlussphase

Nach der Pause versuchten die Reichenauer, das Spielgeschehen an sich zu reißen und den Rückstand zu verkürzen. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren und zeigten weiterhin eine starke Leistung. In der 66. Minute traf erneut Johann Achhorner für Neumarkt und erhöhte auf 3:0. Trotz dieses Rückschlags kämpften die Reichenauer weiter und wurden schließlich in der 89. Minute belohnt, als Rainer Tober auf 1:3 verkürzen konnte.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit drängten die Reichenauer auf ein weiteres Tor, um das Spiel noch spannender zu gestalten. Doch es war erneut Neumarkt, das in der 90. Minute durch Daniel Innendorfer den Schlusspunkt zum 4:1 setzte. Die restlichen Minuten verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und der Schlusspfiff besiegelte den verdienten Sieg für die Gäste.

Insgesamt zeigte Union Neumarkt im Mühlkreis eine überzeugende Leistung und ließ den Gastgebern nur wenig Raum zur Entfaltung. Die Union Reichenau musste sich trotz einiger guter Chancen geschlagen geben und wird in den kommenden Spielen versuchen, wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. Die Neumarkter hingegen festigten mit diesem Sieg ihre Position in der Tabelle und gehen mit Selbstvertrauen in die nächsten Partien.

2. Klasse Nord-Mitte: Reichenau : Neumarkt i.M. - 1:4 (0:2)

94 Daniel Innendorfer 1:4

89 Rainer Tober 1:3

66 Johann Achhorner 0:3

36 Johann Achhorner 0:2

5 Michael Brandstätter 0:1



