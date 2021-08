SPG Pregarten 1b schießt sich an die Spitze - Souveräner 4:1-Sieg bei Hagenberg

Details Sonntag, 22. August 2021 19:03

Der ASV Hagenberg hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Auch dieser Spieltag brachte eine 1:4-Heimniederlage gegen SPG Algenmax Pregarten 1b. 95 Zuseher im Veichterwaldstadion Hagenberg sahen zwei Treffer von Michael Wirtl-Gutenbrunner.

Für das erste Tor sorgte Saikou Colley. In der 38. Minute traf der Spieler von ASV Hagenberg ins Schwarze. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Michael Wirtl-Gutenbrunner aufseiten der SPG Algenmax Pregarten 1b das 1:1 (45.). Es ging in die Halbzeitpause, zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.



Wirtl-Gutenbrunner trifft doppelt



Kurz nach der Pause traf Nico Pointner zum 2:1 zugunsten der SPG Pregarten 1b (53.). Wirtl-Gutenbrunner schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (69.). Für klare Verhältnisse sorgte der Tabellenführer letztlich, als David Mauß in der 86. Minute das 4:1 markierte und zum Endstand traf.

Die Gäste aus Pregarten sind nun Tabellenführer mit der Maximalausbeute von sechs Punkten, während ASV Hagenberg als Schlusslicht mit null Punkten dasteht.

2. Klasse Nord-Mitte: ASV Hagenberg – SPG Algenmax Pregarten 1b, 1:4 (1:1)

38 Saikou Colley 1:0

45 Michael Wirtl-Gutenbrunner 1:1

53 Nico Pointner 1:2

69 Michael Wirtl-Gutenbrunner 1:3

86 David Mauss 1:4

