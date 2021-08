SV Sandl gewinnt bei Alberndorf - Gelb-Rot für Kain von Alberndorf

Details Montag, 23. August 2021 12:34

Die Union Alberndorf hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:2-Niederlage gegen den SV Sandl kassierte man schon die zweite Niederlage in Folge. 150 Zuseher verfolgten auf dem Sportplatz Alberndorf drei Tore in der ersten Halbzeit.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Thomas Punz brachte den SV Sandl in der 20. Spielminute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Michael Hartl die Führung der Gäste auf 0:2 aus. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Daniel Brandstetter mit dem 1:2 für Alberndorf zur Stelle (44.).



Gelb-Rot für Kain



Nach der Pause zeichnete sich die Union Alberndorf noch mit einer guten Torchance aus, allerdings wehrte SV Sandl-Schlussmann Sebastian Gattringer mit einer tollen Parade diesen Schuss ab. Obwohl dem SV Sandl nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Union Alberndorf zugleich auch nicht, die Partie zu drehen. In der 82. Spielminute sah Lukas Kain von der Union Alberndorf noch die Gelb-Rote Karte für ein Foul. Die Partie endete schließlich mit dem Halbzeitstand von 2:1.





In den insgesamt drei Spielen der letzten Saison fuhr Alberndorf drei Punkte ein, was schlussendlich den achten Platz bedeutete. Das Heimteam klettert nach diesem Spiel auf den elften Tabellenplatz.

Der SV Sandl schloss die abgelaufene Spielzeit auf dem siebten Rang mit drei Punkten ab. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht der SV Sandl derzeit auf dem sechsten Rang mit maximaler Punkteausbeute.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Alberndorf – SV Sandl, 1:2 (1:2)

20 Thomas Punz 0:1

42 Michael Hartl 0:2

44 Daniel Brandstetter 1:2

