Neumarkt im Mühlkreis mit drittem Sieg in Folge - Hagenberg verliert auswärts 1:2

Der Start in das neue Spieljahr ging für den ASV Hagenberg mit dem 1:2 gegen die Union Neumarkt im Mühlkreis vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte ASV Hagenberg nicht einen Zähler. 120 Zuseher waren in der TGA-Arena in Neumarkt im Mühlkreis dabei.

Das Spiel gegen die Union Neumarkt im Mühlkreis stand bereits in der 17. Minute für ASV Hagenberg unter keinem guten Stern, als nämlich Erik Grabner den Ball in das eigene Netz beförderte. In der 32. Spielminute hatte die Union Neumarkt im Mühlkreis eine gute Torchance, doch ASV Hagenberg-Keeper Tobias Spendlingwimmer konnte klären. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jakob Schmitsberger den Vorsprung der Union Neumarkt im Mühlkreis auf 2:0 (40.). Mit der Führung für den Spitzenreiter ging es in die Halbzeitpause.



Gelb-Rot für Weidinger



Philip Pilgerstorfer verkürzte kurz nach der Pause für ASV Hagenberg in der 53. Minute auf 1:2. In der Nachspielzeit kassierte Neumarkt-Spieler Patrick Weidinger noch die Gelb-Rote Karte wegen Unsportlichkeit. Obwohl Neumarkt im Mühlkreis nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der ASV Hagenberg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.





Die Union Neumarkt im Mühlkreis ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet und steht aktuell auf Tabellenplatz drei.

Trotz der Schlappe behält ASV Hagenberg den 13. Tabellenplatz bei.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Neumarkt im Mühlkreis – ASV Hagenberg, 2:1 (2:0)

17 Eigentor durch Erik Grabner 1:0

40 Jakob Schmitsberger 2:0

53 Philip Pilgerstorfer 2:1

