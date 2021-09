Mayrhofer macht's möglich - Doppelpack für Unterweißenbach gegen Neumark im Mühlkreis

Details Sonntag, 05. September 2021 18:46

Die Union Unterweißenbach fügte der Union Neumarkt im Mühlkreis am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 2:0. 200 Zuseher im Oskar Böhm-Stadion Unterweißenbach wurden dabei Zeuge eines Doppelpacks von Manfred Mayrhofer.

Am Freitag Abend kam es in der 2. Klasse Nord-Mitte zu der Spielbegegnung zwischen der Union Unterweißenbach und der Union Neumarkt im Mühlkreis. Nach einer ereignislosen ersten Spielhälfte pfiff Schiedsrichter Harald Luckeneder beim 0:0-Zwischenstand zum Abgang in die Kabinen.



Doppelpack und Rote Karte



Doch gerade eine Minute nach Wiederanpfiff krachte es dann im Kasten der Union Neumarkt im Mühlkreis: Für das 1:0 war Manfred Mayrhofer verantwortlich. In der 57. Spielminute sah der Neumarkter Spieler Daniel Geissler aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte. Und nur sechs Minuten später traf Mayrhofer das Tor von Union Neumarkt im Mühlkreis zum zweiten Mal (63.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte die Union Unterweißenbach schließlich einen 2:0-Heimsieg gegen die Union Neumarkt im Mühlkreis für sich.







Mit drei Punkten im Gepäck belegt der Gastgeber aus Unterweißenbach jetzt mit drei Punkten und einem 5:13-Torverhältnis den 13. Tabellenplatz. Für die Unterweißenbacher war es der erste Saisonsieg in Runde vier.





Trotz der Niederlage fiel die Union Neumarkt im Mühlkreis bis jetzt in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei mit neun Punkten und einem 8:3-Torverhältnis.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Unterweißenbach – Union Neumarkt im Mühlkreis, 2:0 (0:0)

46 Manfred Mayrhofer 1:0

63 Manfred Mayrhofer 2:0

