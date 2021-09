Pregarten 1b bekommt ersten Dämpfer - Bei 1:2-Niederlage gegen Kefermarkt

Details Samstag, 11. September 2021 12:59

Die SPG Algenmax Pregarten 1b behält trotz Niederlage die Tabellenführung im Moment, zeigte sich aber bei der 1:2-Schlappe gegen die Union Kefermarkt nicht in bester Verfassung. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. 280 Zuseher im hennerbichler-Stadion Pregarten sahen drei Tore in der zweiten Spielhälfte.

Die erste Spielhälfte der Begegnung zwischen SPG Pregarten 1b und Union Kefermarkt Freitag Abend in der 2. Klasse Nord-Mitte ließ sich kurz so zusammenfassen: SPG Pregarten 1b machte vor allem in den letzten Minuten das Spiel und hatte einige Chancen, brachte den Ball allerdings nicht über die Torlinie des Gegners aus Kefermarkt. So ging es also torlos nach dem Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Günter Ullmann in die Kabinen. Die Zuseher mussten sich schließlich für Tore noch ein bisschen gedulden.



Drei Tore in Hälfte zwei



Michael Stadlbauer schoss für Union Kefermarkt in der 51. Minute das erste Tor. Doch dieses eine Tor war den Gästen zu wenig: Daniel Kolmbauer erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 74 Minuten auf 2:0. Das 1:2 der SPG Pregarten 1b stellte Alex Hofer per Elfmeter sicher (76.), es blieb jedoch der einzige Treffer von SPG Pregarten 1b. Letzten Endes holte die Union Kefermarkt gegen das Heimteam drei Zähler.





SPG Pregarten 1b ist mit zwölf Punkten und einem herzeigbaren 16:4-Torverhältnis aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Mit beeindruckenden 16 Treffern stellt die SPG Pregarten 1b den besten Angriff der 2. Klasse Nord-Mitte, jedoch kam dieser gegen Kefermarkt nicht voll zum Zug. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der SPG Pregarten 1b, zurzeit rangiert Pregarten auf dem ersten Platz.





Bei der Union Kefermarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Kefermarkt auf den dritten Rang kletterte. Mit dem Sieg knüpfte Kefermarkt an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die Union Kefermarkt drei Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Algenmax Pregarten 1b – Union Kefermarkt, 1:2 (0:0)

51 Michael Stadlbauer 0:1

74 Daniel Kolmbauer 0:2

76 Alex Hofer 1:2

