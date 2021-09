Neumarkt i.M. gewinnt Spitzenspiel gegen Kefermarkt 2:0

Details Sonntag, 19. September 2021 15:02

Union Neumarkt i.M. gewann das Spitzenspiel in der sechsten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte 2:0 gegen Union Kefermarkt. 120 Zuseher waren in der TGA-Arena Neumarkt i.M. am Samstag dabei.

Nach nur zehn Minuten Spielzeit in der Begegnung zwischen Union Neumarkt i.M. und Union Kefermarkt in der 2. Klasse Nord-Mitte war es Stefan Kern, der das 1:0 für den Gastgeber erzielte. Die Gäste aus Kefermarkt waren gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus und so ging es bei einem 1:0-Stand für die Neumarkter in die Halbzeitpause.



Neumarkt zieht an Kefermarkt vorbei



Maximilian Spalt erhöhte nach der Halbzeitpause schließlich den Vorsprung der Union Neumarkt i.M. nach 74 Minuten auf 2:0. In den 90 Minuten Spielzeit war die Union Neumarkt i.M. im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Union Kefermarkt und fuhr somit einen verdienten und überzeugenden 2:0-Sieg ein. In der Tabelle überholten die Neumarkter außerdem die Gäste aus Kefermarkt ebenso.







Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – die Union Neumarkt i.M. ist weiter auf Kurs und steht nun mit einem 10:7-Torverhältnis und 12 Punkten auf dem dritten Platz. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Neumarkt i.I.





Die Union Kefermarkt belegt mit zehn Punkten und einem 10:13-Torverhältnis den vierten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Die Union Kefermarkt baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Neumarkt im Mühlkreis – Union Kefermarkt, 2:0 (1:0)

10 Stefan Kern 1:0

74 Maximilian Spalt 2:0

