Pierbach/Rechberg mit klarem 4:0-Sieg bei Alberndorf - Inreiter traf doppelt

Details Sonntag, 19. September 2021 21:40

Für die Union Alberndorf gab es in der Heimpartie gegen die SPG Pierbach/Rechberg nichts zu holen: 0:4 lautete das Ergebnis bei diesem Spiel der sechsten Runde in der 2. Klasse Nord-Mitte. 120 Zuseher waren auf dem Sportplatz Union Alberndorf mit dabei.

In der 25. Spielminute war es Roland Gassner, der das 1:0 für SPG Pierbach/Rechberg erzielte. Diesen Spielstand retteten die Gäste in die Halbzeitpause. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte SPG Pierbach/Rechberg also einen knappen Vorsprung herausgespielt.



Inreiter mit zwei Toren



Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff für die zweite Spielhälfte in der 49. Minute erhöhte Roman Inreiter auf 2:0 für die Gäste. Für gänzlich ruhige Verhältnisse sorgte schließlich Mario Kloibhofer, als er das 3:0 für die SPG Pierbach/Rechberg besorgte (61.). Inreiter vollendete mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel zum 4:0 für SPG Pierbach/Rechberg in der 74. Spielminute. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Martin Lehner siegte SPG Pierbach/Rechberg gegen Union Alberndorf.





Die Union Alberndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zurzeit steht sie mit einem 7:14-Torverhältnis und vier Punkten auf dem 12. Platz der 2. Klasse Nord-Mitte. Im laufenden Fußballjahr hat die Heimmannschaft zu Hause noch nicht gewonnen. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Pierbach/Rechberg. Die Offensive der Union Alberndorf strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten der Union Alberndorf alles andere als positiv. Nur einmal ging Alberndorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.





Bei der SPG Pierbach/Rechberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Pierbach/Rechberg holte auswärts bisher nur drei Zähler. Durch den Erfolg verbesserten sie sich im Klassement auf Platz neun. Die SPG Pierbach/Rechberg bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Alberndorf – SPG Pierbach/Rechberg, 0:4 (0:1)

25 Roland Gassner 0:1

49 Roman Inreiter 0:2

61 Mario Kloibhofer 0:3

74 Roman Inreiter 0:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!