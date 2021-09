Schaurhofer mit Dreierpack - Pierbach/Rechberg gewinnt 4:1 gegen Kefermarkt

Details Samstag, 25. September 2021 11:08

Die Union Kefermarkt konnte der SPG Pierbach/Rechberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel der siebten Runde in der 2. Klasse Nord-Mitte mit 1:4. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell vor 70 Zusehern in der Freizeitanlage Rechberg zwischen zwei vermeintlich ebenbürtigen Teams holte der Gastgeber den maximalen Ertrag.

Runde sieben der 2. Klasse Nord-Mitte, Union Kefermarkt gastierte bei SPG Pierbach/Rechberg am Freitagabend: Laurenz Schaurhofer brachte die Gäste aus Kefermarkt per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 27. und 42. Minute vollstreckte. Die Gastgeber dominierten diese erste Hälfte, das ließ sich als neutraler Beobachter durchaus festhalten. Mit der 2:0-Führung für SPG Pierbach/Rechberg ging es in die Halbzeitpause.





Schaurhofer erhöht Torkonto



Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Gerhard Kriener verkürzten die Gäste aus Kefermarkt zwischenzeitlich: In der 49. Minute erzielte Daniel Holl das 1:2 für die Union Kefermarkt per Freistoß. Das 3:1 für die SPG Pierbach/Rechberg stellte erneut Schaurhofer sicher. In der 62. Minute traf er zum dritten Mal in dieser Partie. Roman Inreiter stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:1 für das Heimteam her (87.). Nach abgeklärter Leistung blickte SPG Pierbach/Rechberg auf einen klaren Heimerfolg über die Union Kefermarkt und landete mit diesen drei Punkten auf dem fünten Tabellenplatz der 2. Klasse Nord-Mitte.







Die Gastgeber aus Pierbach/Rechberg stehen zurzeit mit einem 15:15-Torverhältnis und zehn Punkten auf dem fünften Platz. Bisherige Bilanz: drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen.





Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Union Kefermarkt. Die mittlerweile 17 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Mit zehn ergatterten Punkten steht Union Kefermarkt auf Tabellenplatz sechs. Die Stärke der Union Kefermarkt liegt in der Offensive – mit insgesamt elf erzielten Treffern.





Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Pierbach/Rechberg – Union Kefermarkt, 4:1 (2:0)

27 Laurenz Oliver Schaurhofer 1:0

42 Laurenz Oliver Schaurhofer 2:0

49 Daniel Holl 2:1

62 Laurenz Oliver Schaurhofer 3:1

87 Roman Inreiter 4:1

