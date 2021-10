Lichtenberg bleibt Tabellenerster ohne Niederlage - 3:0-Sieg gegen Pierbach/Rechberg

Details Montag, 04. Oktober 2021 13:35

Mit einem 3:0-Erfolg über SPG Pierbach/Rechberg bleibt SV Lichtenberg weiterhin ungeschlagen und damit Tabellenführer. 180 Zuseher waren am Sonntag bei diesem Spiel in der achten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte im Sportpark Lichtenberg dabei.

Sämtliche Tore in dieser Begegnung zwischen SV Lichtenberg und SPG Pierbach/Rechberg am Sonntag sollten in der zweiten Halbzeit fallen: Der Unparteiische Robert Daniel setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende, es ging 0:0 in die Kabinen. Nach der Halbzeitpause drehten die Hausherren allerdings einen Gang hoch: Michael Schatzl brachte den SV Lichtenberg in der 50. Spielminute in Führung. Nico Beyr versenkte die Kugel zum 2:0 für den Tabellenprimus (78.) Ehe der Abpfiff ertönte, war es Maximilian Schurm, der das 3:0 aus Sicht der Gastgeber perfekt machte (89.). Auch die Gäste aus Pierbach/Rechberg hatten kein Mittel gefunden dem SV Lichtenberg etwas entgegenzusetzen und mussten sich am Ende 0:3 gegen den Tabellenführer geschlagen geben.





Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen die SPG Pierbach/Rechberg hält den SV Lichtenberg auch in der Tabelle gut im Rennen, die Lichtenberger führen weiterhin die Tabelle der 2. Klasse Nord-Mitte an. Der Defensivverbund von Lichtenberg ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst vier kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Der SV Lichtenberg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche.





Gegner SPG Pierbach/Rechberg rutschte hingegen auf den zehnten Platz ab und steht dort nun mit einem 15:18-Torverhältnis und zehn Punkten da. Bilanz nach acht Spielen: drei SIege, ein Unentschieden und vier Niederlagen.





2. Klasse Nord-Mitte: SV Lichtenberg – SPG Pierbach/Rechberg, 3:0 (0:0)

50 Michael Schatzl 1:0

78 Nico Beyr 2:0

89 Maximilian Schurm 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!