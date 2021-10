Pühringer und Sonnberger mit Dreierpack - 8:1-Sieg von Reichenthal gegen Sandl

Details Montag, 04. Oktober 2021 14:22

Acht Tore schenkte die Sportunion Reichenthal am Sonntag SV Sandl ein: Lukas Pühringer und sein Teamkollege Manuel Sonnberger trafen beim 8:1-Sieg vor 200 Zusehern in der Viehbergarena Sandl je dreimal.

Die Sportunion Reichenthal erwischte einen Blitzstart in das Spiel gegen SV Sandl am Sonntag in der achten Runde der 2. Klasse Nord-Mitte und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Manuel Sonnberger (8.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 24. Minute mit Sportunion Reichenthal einen sicheren Sieger zu haben. Die Tore fielen im Eiltempo, eines nach dem anderen: Das 4:0 für die Sportunion Reichenthal stellte erneut Sonnberger sicher, in der 25. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Die Union Reichenthal baute den Vorsprung in der 36. Minute aus, Treffer Nummer Drei für Pühringer. Der SV Sandl sah im ersten Durchgang kein Land und lag zur Pause unaufholbar mit 0:6 hinten. Pühringer und Sonnberger erzielten also beide einen Dreierpack in dieser ersten Hälfte.



Punz mit spätem Ehrentreffer



Nach der Halbzeitpause ging es ein bisschen gemächlicher weiter, was Tore betrifft: Jan Traxler gelang ein Doppelpack (79./83.), mit dem er das Ergebnis auf 8:0 hochschraubte. Der SV Sandl kam kurz vor dem Ende durch Thomas Punz zum Ehrentreffer (86.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Karel Hinterreither fuhren die Gäste aus Reichental einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.







Tabellarisch beudeute dieser Kantersieg Folgendes:



SV Sandl liegt durch diese hohe Niederlage weiterhin auf Platz fünf mit einem 13:21-Torverhältnis und 12 Punkten. Nach acht Runden lautet die Bilanz: vier Siege und vier Niederlagen.



Gewinner Sportunion Reichenthal verbesserte sich durch diesen 8:1-Erfolg auf den zweiten Platz und befindet sich dort im Moment mit einem 27:11-Torverhältnis und 16 Punkten. Nach acht Runden lautet die Bilanz: fünf Siege, ein Unenetschieden und zwei Niederlagen.







2. Klasse Nord-Mitte: SV Sandl – Sportunion Reichenthal, 1:8 (0:6)

5 Lukas Puehringer 0:1

8 Manuel Sonnberger 0:2

24 Lukas Puehringer 0:3

25 Manuel Sonnberger 0:4

36 Lukas Puehringer 0:5

40 Manuel Sonnberger 0:6

79 Jan Traxler 0:7

83 Jan Traxler 0:8

86 Thomas Punz 1:8

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!