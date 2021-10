Affenzeller mit Doppelpack - Pregarten 1b schlägt Windhaag/Leopoldschlag 6:0

Details Samstag, 23. Oktober 2021 10:59

Mit einem überdeutlichen 6:0-Sieg vor eigenem Publikum schickte SPG Algenmax Pregarten 1b die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag am Freitagabend heim. Domink Affenzeller gelang vor 110 Zuschauern im Hennerbichler-Stadion ein Doppelpack.

Es ging Schlag auf Schlag in der ersten Halbzeit was die Tore der Hausherren betrifft, welche sich als die eindeutig dominantere Mannschaft von Anfang an präsentierte: Michael Wirtl-Gutenbrunner brachte die Heimmannschaft in der elften Minute in Front. SPG Algenmax Pregarten 1b traf zum 2:0 (21.), diesen Treffer erzielte Maximilian Wögerer. Mit dem 3:0 durch Dominik Affenzeller schien die Partie bereits in der 24. Minute mit der SPG Pregarten 1b einen sicheren Sieger zu haben. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Philipp Puchner die Führung von Pregarten 1b auf 4:0 aus. Die SPG Algenmax Pregarten 1b hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Affenzzeller trifft dpppelt

Nach der Spielpause ging es in gewohnter Weise weiter: Das 5:0 für die SPG Pregarten 1b stellte Affenzeller sicher, in der 88. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Auch in der Nachspielzeit kannte Pregarten 1b keine Gnade: Ilke Demir markierte den sechsten Treffer (92.) und brachte einen souveränen 6:0-Sieg unter Dach und Fach. Mit dem Spielende fuhr die SPG Pregarten 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag klar, dass gegen die SPG Algenmax Pregarten 1b heute kein Kraut gewachsen war.

SPG Algenmax Pregarten 1b nimmt mit 19 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Der Angriff der SPG Algenmax Pregarten 1b wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 28-mal zu. Die SPG Pregarten 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Pregarten 1b sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SPG Algenmax Pregarten 1b noch Luft nach oben.

Gegner SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens: Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel ist deutlich zu hoch. 34 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Nord-Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Nun musste sich die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse bei SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag: Nach der Niederlage gegen die Pregartener 1b ist die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Nord-Mitte.

SPG Algenmax Pregarten 1b gibt am Dienstag seine Visitenkarte bei Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf ab. Kommenden Sonntag (14:30 Uhr) bekommt SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag Besuch von Union Kefermarkt.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Algenmax Pregarten 1b – SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag, 6:0 (4:0)

11 Michael Wirtl-Gutenbrunner 1:0

21 Maximilian Woegerer 2:0

24 Dominik Affenzeller 3:0

45 Philipp Puchner 4:0

88 Dominik Affenzeller 5:0

92 Ilke Demir 6:0

