Pierbach/Rechberg besiegt Sandl souverän mit 3:0

SPG Pierbach/Rechberg kam am Freitagabend gegen den SV Sandl zu einem klaren 3:0-Erfolg vor 150 Zuschauern auf der Freizeitanlage Rechberg.

Laurenz Schaurhofer stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 22 mit dem 1:0 zur Stelle war. Der SV Sandl geriet deutlicher in Rückstand, als SPG Pierbach/Rechberg auf 2:0 durch einen Treffer von Mario Schickermüller erhöhte (30.). Die Hintermannschaft des SV Sandl ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Gaisberger sorgt für 3:0

Klaus Gaisberger besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die Hausherren (72.). Somit schlug SPG Pierbach/Rechberg den SV Sandl vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Mit dem Sieg baute Pierbach/Rechberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die SPG Pierbach/Rechberg sechs Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Die letzten Resultate von Pierb./Rechb. konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Der SV Sandl holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Mit fünf Siegen weist die Bilanz des Gasts genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die SPG Pierbach/Rechberg setzte sich mit diesem Sieg vom SV Sandl ab und belegt nun mit 19 Punkten den vierten Rang, während der SV Sandl weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) reist SPG Pierbach/Rechberg zur Sportunion Reichenthal, gleichzeitig begrüßt der SV Sandl die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach auf heimischer Anlage.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Pierbach/Rechberg – SV Sandl, 3:0 (2:0)

22 Laurenz Oliver Schaurhofer 1:0

30 Mario Schickermueller 2:0

72 Klaus Gaisberger 3:0

