Pregarten 1b erspielt sich zweiten Platz - 4:1-Heimsieg gegen Neumarkt/M.

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 12:46

Die SPG Algenmax Pregarten 1b kam gegen die Union Neumarkt im Mühlkreis zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SPG Algenmax Pregarten 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Pregarten 1b schlägt – bejubelten in der 22. Minute den Treffer von Michael Wirtl-Gutenbrunner zum 1:0. Philipp Puchner schoss die Kugel zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (37.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Wirtl-Gutenbrunner seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Die SPG Algenmax Pregarten 1b hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Dominik Affenzeller schraubte das Ergebnis in der 78. Minute mit dem 4:0 für die SPG Algenmax Pregarten 1b in die Höhe. In der Schlussphase gelang Andreas Danner noch der Ehrentreffer für Neumarkt i.M. (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte SPG Algenmax Pregarten 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union Neumarkt im Mühlkreis.

Neumarkt/M. bleibt Fünfter

Die Offensivabteilung der SPG Algenmax Pregarten 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 33-mal zu. Die Saisonbilanz der SPG Algenmax Pregarten 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte Pregarten 1b lediglich drei Niederlagen ein.

Mit sechs Siegen weist die Bilanz von Neumarkt i.M. genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die SPG Algenmax Pregarten 1b setzte sich mit diesem Sieg von der Union Neumarkt im Mühlkreis ab und belegt nun mit 22 Punkten den zweiten Rang, während die Gäste weiterhin 18 Zähler auf dem Konto haben und den fünften Tabellenplatz einnehmen.

Am nächsten Samstag reist die SPG Algenmax Pregarten 1b zur SPG Pierbach/Rechberg, zeitgleich empfängt Neumarkt i.M. die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Algenmax Pregarten 1b – Union Neumarkt im Mühlkreis, 4:1 (3:0)

22 Michael Wirtl-Gutenbrunner 1:0

37 Philipp Puchner 2:0

45 Michael Wirtl-Gutenbrunner 3:0

78 Dominik Affenzeller 4:0

79 Andreas Danner 4:1

