Reichenthal will nach oben - 3:0-Heimsieg gegen Pierbach/Rechberg

Mit der Sportunion Reichenthal und SPG Pierbach/Rechberg trafen sich am Sonntag zwei Topteams vor 125 Zuschauern auf dem Sportplatz Reichenthal: Für den Gast schienen die Reichenthaler aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Sportunion Reichenthal bleibt somit Tabellenzweriter in der 2. Klasse Nord-Mitte.

In der 38. Minute sahen die 125 Besucher das 1:0 für das Heimteam der Sportunion Reichenthal. Die Sportunion Reichenthal nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Michael Preinfalk erhöhte für die Hausherren auf 2:0 (83.). Der Sportunion Reichenthal gelang in der 88. Spielminute der dritten Tagestreffer. Ein starker Auftritt ermöglichte den Reichenthalern somit am Sonntag einen ungefährdeten und passablen 3:0-Heimsieg gegen SPG Pierbach/Rechberg.

Reichenthal aktueller Zweiter in Tabelle

Die Sportunion Reichenthal beißt sich in der Aufstiegszone fest. 39 Tore – mehr Treffer als die Sportunion Reichenthal erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Nord-Mitte. Die Saison der Reichenthaler verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat die Sportunion Reichenthal nun schon sieben Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für die Sportunion Reichenthal, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

In der Tabelle liegt die SPG Pierbach/Rechberg nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SPG Pierbach/Rechberg derzeit auf dem Konto. SPG Pierbach/Rechberg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist Sportunion Reichenthal zur Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach, zeitgleich empfängt die SPG Pierbach/Rechberg die SPG Algenmax Pregarten 1b.

2. Klasse Nord-Mitte: Sportunion Reichenthal – SPG Pierbach/Rechberg, 3:0 (1:0)

38 Florian Mittermueller 1:0

83 Michael Preinfalk 2:0

88 Lukas Puehringer 3:0

