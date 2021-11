Gebrauchter Tag für Reichenthal - 1:4 gegen Reichenau-Ottenschlag-Haibach

Details Sonntag, 07. November 2021 19:09

Die Sportunion Reichenthal wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor bei der Union Reichenau deutlich mit 1:4. Mit breiter Brust war die Sportunion Reichenthal zum Duell mit Reichenau angetreten – der Spielverlauf ließ bei Reichenthal jedoch Ernüchterung zurück. Außerdem kassierte man auch noch die Rote Karte für ein Foulspiel.

Markus Nimmervoll brachte die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach in der 14. Minute in Front. Simon Pinsker erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 18 Minuten auf 2:0. Paul Tröbinger bei den Gästen kassierte in der 38. Minute von Referee Johann Mayr für ein Foulspiel noch die Rote Karte. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Lukas Rechberger legte in der 50. Minute zum 3:0 für die Union Reichenau nach. Der vierte Streich von Reichenau war Enis Karaman vorbehalten (64.). Die Union Reichenthal kam kurz vor dem Ende durch Jan Traxler zum Ehrentreffer (88.). Schlussendlich verbuchte die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Unveränderter Tabellenstand

Im letzten Hinrundenspiel errang die Union Reichenau drei Zähler und weist als Tabellenzwölfter nun insgesamt 14 Punkte auf. Die Reichenauer konnten seine eher dürftige Bilanz aufbessern und kommen nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Bei Reichenthal präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Der Patzer der Sportunion Reichenthal zog im Klassement keine Folgen nach sich. Sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat die Union Reichenthal derzeit auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Reichenthal noch Luft nach oben.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt die Union Reichenau dann im nächsten Spiel die SPG Algenmax Pregarten 1b, während die Sportunion Reichenthal am gleichen Tag beim ASV Hagenberg antritt.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach – Sportunion Reichenthal, 4:1 (2:0)

14 Markus Nimmervoll 1:0

18 Simon Pinsker 2:0

50 Lukas Rechberger 3:0

64 Enis Karaman 4:0

88 Jan Traxler 4:1

