Hagenberg rettet einen Punkt - 2:2 gegen Sandl

Details Sonntag, 07. November 2021 19:14

Am Samstag trennten sich der ASV Hagenberg und der SV Sandl unentschieden mit 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Philip Pilgerstorfer traf für das Heimteam doppelt.

Philip Pilgerstorfer versenkte die Kugel zum 1:0 (26.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Sascha Zauner den Ausgleich (31.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Thomas Hofer für den SV Sandl zur Führung (44.). Ein Tor auf Seiten des Gasts machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 75. Minute sicherte Pilgerstorfer seiner Mannschaft mit dem Ausgleich per Freistoß zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Beim Abpfiff durch Referee Michael Fürlinger stand es zwischen den Hagenbergern und dem SV Sandl pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Sandl rutscht einen Platz runter

Den Kampf um die Klasse geht der ASV Hagenberg in der Rückrunde von der zehnten Position an. Der letzte Dreier liegt für die Gastgeber bereits drei Spiele zurück. Der SV Sandl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Sandl holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der SV Sandl geht mit nun 19 Zählern auf Platz sechs in die Winterpause. Vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Hagenberg momentan auf dem Konto. Der SV Sandl verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Der ASV Hagenberg trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf die Sportunion Reichenthal.

2. Klasse Nord-Mitte: ASV Hagenberg – SV Sandl, 2:2 (1:2)

26 Philip Pilgerstorfer 1:0

31 Sascha Zauner 1:1

44 Thomas Hofer 1:2

75 Philip Pilgerstorfer 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!