SPG Algenmax Pregarten 1b fährt 5:0-Kantersieg ein gegen SV Sandl

Details Samstag, 12. März 2022 17:25

Die SPG Algenmax Pregarten 1b erteilte dem SV Sandl mit einem souveränen 5:0-Heimsieg eine Lehrstunde: Michael Wirtl-Gutenbrunner traf vor 150 Zuschauern im Garten hennerbichler-Stadion doppelt.

Vor 150 Zuschauern markierte Ilke Demir in der 15. Minute den Treffer zum 1:0 für sein Team aus Pregarten. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Michael Wirtl-Gutenbrunner verantwortlich (18.). In der 21. Minute schoss SPG Algenmax Pregarten 1b das letzte und somit dritte Tor dieser turbulenten Startphase. Das überzeugende Auftreten der SPG Algenmax Pregarten 1b fand Ausdruck in einer klaren und soliden 3:0-Halbzeitführung.



Aus Drei wird Fünf



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit sorgte erneut Wirtl-Gutenbrunner für einen Treffer: Für das 4:0 der SPG Algenmax Pregarten 1b war Wirtl-Gutenbrunner in Minute 64 zur Stelle. Auch in der Nachspielzeit kannten die Gastgeber keine Gnade: Daniel Ernst markierte den fünften Treffer (91.) und unterstrich damit eine souveräne Leistung des Heimteams, welches schließlich einen 5:0-Erfolg über die Ziellinie brachte. Mit dem Spielende fuhr die SPG Algenmax Pregarten 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SV Sandl klar, dass gegen die SPG Algenmax Pregarten 1b heute kein Kraut gewachsen sein würde.

Die Offensive von Pregarten 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Sandl war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 39-mal schlugen die Angreifer der SPG Algenmax Pregarten 1b in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg knüpfte das Heimteam an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die SPG Algenmax Pregarten 1b acht Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der SV Sandl momentan auf dem Konto.

Am Sonntag muss die SPG Algenmax Pregarten 1b bei der Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach ran, zeitgleich wird der SV Sandl von der Union Unterweißenbach in Empfang genommen.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Algenmax Pregarten 1b – SV Sandl, 5:0 (3:0)

91 Daniel Ernst 5:0

64 Michael Wirtl-Gutenbrunner 4:0

21 Stefan Schuetzenhofer 3:0

18 Michael Wirtl-Gutenbrunner 2:0

15 Ilke Demir 1:0