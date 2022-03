Hauser belohnt Unterweitersdorf kurz vor Schluss – und schockt Alberndorf

Details Sonntag, 20. März 2022 21:00

In der 89. Spielminute war Julian Hauser mit seinem Tor zum 2:1 für Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf gegen Union Alberndorf zur Stelle. Verlierer Alberndorf bleibt nach dieser Niederlage weiter Schlusslicht.

Franz Strohmayer brachte Unterweitersdorf in der 35. Spielminute in Führung, als er zum 1:0 einnetzte. Die passende Antwort hatte Union Alberndorf nur vier Minuten später parat, als Christian Grechhamer in der 39. Minute zum Ausgleich traf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, somit ging es beim 1:1-Stand für beide Mannschaften in die Kabinen. Zum Mann des Spiels avancierte letztendlich Julian Hauser, der für seine Unterweitersdorfer in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (89.), der gleichzeitig den Siegtreffer bedeutete. Letzten Endes ging die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf im Duell mit der Union Alberndorf als Sieger hervor.

Alberndorf bleibt Schlusslicht

Union Alberndorf muss sich wirklich um die eigene Abwehr kümmern, denn im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur fünf Zählern auf der Habenseite ziert das Heimteam das Tabellenende der 2. Klasse Nord-Mitte. Die Offensive der Union Alberndorf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 17 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Alberndorf alles andere als positiv. Der Union Alberndorf klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Unterweitersdorf war bereits die sechste am Stück in der Liga.

Durch die drei Punkte verbesserte sich das Gästeteam im Tableau auf die sechste Position. Die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Unterweitersdorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Am Sonntag muss Alberndorf beim SV Sandl ran, zeitgleich wird Union Stifinger Bau Unterweitersdorf von der Union Kefermarkt in Empfang genommen.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Alberndorf – Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf, 1:2 (1:1)

89 Julian Hauser 1:2

39 Christian Grechhamer 1:1

35 Franz Strohmayer 0:1