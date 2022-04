Erneuter Triumph von Neumarkt i.M. - 3:0 bei Hagenberg

Details Sonntag, 03. April 2022 19:29

Der ASV Hagenberg konnte der Union Neumarkt im Mühlkreis nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Die Überraschung blieb somit vor 80 Zuschauern aus.

Die Anhänger des ASV Hagenberg unter den 80 Zuschauern hatten wenig Spaß an der Partie, da das Heimteam früh auf die Verliererstraße geriet, als Oliver Geißler in der 13. Minute einnetzte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Daniel Geissler das 2:0 nach (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Markus Leitner stellte schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für Union Neumarkt i.M. sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Hagenberg.

Hagenberg weiter Neunter

Trotz der Schlappe behält der ASV Hagenberg den neunten Tabellenplatz bei. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Der ASV Hagenberg ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Die Union Neumarkt im Mühlkreis hat nach dem souveränen Erfolg über ASV Hagenberg weiter die zweite Tabellenposition inne. Zehn Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Neumarkt im Mühlkreis. Mit vier Siegen in Folge sind die Neumarkter so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist der ASV Hagenberg zur SPG Pierbach/Rechberg, zeitgleich empfängt die Union Neumarkt im Mühlkreis die Union Unterweißenbach.

2. Klasse Nord-Mitte: ASV Hagenberg – Union Neumarkt im Mühlkreis, 0:3 (0:2)

80 Markus Leitner 0:3

40 Daniel Geissler 0:2

13 Oliver Alexander Geissler 0:1