Sandl kämpft sich zum Punkt - 2:2 gegen Kefermarkt

Details Sonntag, 03. April 2022 19:33

Am Samstag kam der SV Sandl bei Kefermarkt nicht über ein 2:2 hinaus. Die Union Kefermarkt zog sich gegen den SV Sandl achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Michael Stadlbauer traf dabei vor 55 Zuschauern doppelt.

Der Gastgeber legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Michael Stadlbauer aufhorchen (6./13.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Union Kefermarkt. In der 67. Minute brachte Dominik Hummel den Ball im Netz von Union Kefermarkt unter. Die komfortable Halbzeitführung der Union Kefermarkt hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Jakob Arneth schoss den Ausgleich in der 72. Spielminute. Alles sprach für einen Sieg von Union Kefermarkt, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SV Sandl noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem 2:2-Remis voneinander.

Kefermarkt verbessert sich in Tabelle

Die Union Kefermarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Union Kefermarkt hat 19 Zähler auf dem Konto und verbesserte sich auf Rang zehn. In der Verteidigung der Union Kefermarkt stimmt es ganz und gar nicht: 42 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Union Kefermarkt derzeit auf dem Konto. Die Union Kefermarkt wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Der SV Sandl holte auswärts bisher nur acht Zähler. Die Gäste bekleiden mit 23 Zählern Tabellenposition sieben. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Sandl momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate des SV Sandl konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Weiter geht es für Union Kefermarkt am kommenden Sonntag daheim gegen die Sportunion Reichenthal. Für den SV Sandl steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SV Lichtenberg an.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Kefermarkt – SV Sandl, 2:2 (2:0)

72 Jakob Arneth 2:2

67 Dominik Hummel 2:1

13 Michael Stadlbauer 2:0

6 Michael Stadlbauer 1:0