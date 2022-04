Sechster Heimsieg! Union Unterweitersdorf schnuppert am Spitzenfeld der Tabelle

Details Samstag, 09. April 2022 18:46

Die in diesem Jahr noch ungeschlagene Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf wollte im Heimspiel gegen die DSG Union Gutau ihre weiße Frühjahrsweste behalten. Die Mannen von Trainer Daniel Hartl konnten am Freitagabend ihr Vorhaben realisieren, behielten mit 4:1 klar die Oberhand und schnuppern nach dem sechsten Heimsieg am Spitzenfeld der Tabelle der 2. Klasse Nord-Mitte. Die Gutauer hingegen zogen nach einem knappen Erfolg im Hinspiel den Kürzeren und mussten die zweite Niederlage in Folge einstecken.

Hartl-Elf dreht Spiel

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichterin Haunschmid begegneten sich die Teams auf Augenhöhe, bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Die Gästeelf von Coach Mario Ott versteckte sich nicht, spielte geschickt nach vorne und ging nach einer guten Viertelstunde in Führung. Werner Kuttner tauchte plötzlich alleine vor dem Kasten der Heimischen auf und ließ Goalie Andre Stiftinger keine Chance. Nur 120 Sekunden später wussten die Unterweitersdorfer darauf die passende Antwort, als Julian Hauser nach einem feinen Lochpass von Michael Ahorner zur Stelle war und das 1:1 erzielte. Nach dem Ausgleich ging ein Ruck durch die Hausherren. Die Hartl-Elf fand immer besser ins Spiel und belohnte sich kurz vor der Pause. Marcel Stütz nickte eine Hauser-Flanke ein und fixierte mit seinem ersten Saisontor den 2:1-Halbzeitstand.

Hausherren legen zwei Tore nach

Nach Wiederbeginn kontrollierten die Heimischen das Geschehen, ließen nicht viel zu und behaupteten die knappe Führung. In Minute 65 die Vorentscheidung, als Stütz nach einer Balleroberung Gästegoalie Manuel Lamplmayr überraschte. Zehn Minuten später war es wieder Hauser, der mit seinem zwölften Saisontreffer den Deckel draufmachte. Die geschlagene Ott-Elf war um Ergebniskorrektur bemüht und hatte dazu auch eine dicke Chance, ein Gutauer Angreifer setzte den Ball kurz vor Schluss aus kurzer Distanz jedoch neben das Tor. Somit blieb es beim 4:1, durfte die Union Unterweitersdorf den achten Saisonsieg und die weiterhin weiße Frühjahrsweste bejubeln.

Daniel Hartl, Trainer Union Unterweitersdorf:

"Auch wenn das Spiel kein Leckerbissen war, konnten wir aufgrund einer großartigen kämpferischen Leistung einen verdienten Sieg feiern. Wir sind im Frühjahr gut unterwegs, in der Rückrunde noch ungeschlagen und wollen in den kommenden Wochen dr Top-Teams ärgern".

Die Besten:

Julian Hauser (ROM) und Marcel Stütz (ST)