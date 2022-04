Mit dem Schlusspfiff: Brandstetter ist zur Stelle!

Details Montag, 18. April 2022 11:45

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte die Union Neumarkt im Mühlkreis gegen die Union Alberndorf kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 2:3-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Alberndorf wuchs über sich hinaus und fügte Neumarkt i.M. eine Pleite zu. Im Hinspiel war die Union Neumarkt im Mühlkreis mit 0:4 krachend untergegangen.

Die Union Alberndorf ging durch Daniel Brandstetter in der 22. Minute in Führung. Daniel Geissler nutzte die Chance für Union Neumarkt im Mühlkreis und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Elias Grabner war zur Stelle und markierte das 2:1 der Union Neumarkt im Mühlkreis (65.). Manuel Waldmann beförderte das Leder zum 2:2 von Union Alberndorf in die Maschen (73.). Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Benjamin Brandstetter in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für den Tabellenletzten. Letzten Endes ging die Union Alberndorf im Duell mit Neumarkt im Mühlkreis als Sieger hervor.

Alberndorf bleibt Schlusslicht

Union Alberndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für die Heimmannschaft ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die formschwache Abwehr, die bis dato 45 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Union Alberndorf in dieser Saison. Union Alberndorf verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und 13 Niederlagen. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg der Union Alberndorf, der nach nunmehr zwölf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist der Union Alberndorf zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Der Patzer der Union Neumarkt im Mühlkreis zog im Klassement keine Folgen nach sich. Elf Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gäste.

Am Sonntag muss die Union Alberndorf bei der SPG Pierbach/Rechberg ran, zeitgleich wird Union Neumarkt im Mühlkreis von der Union Kefermarkt in Empfang genommen.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Alberndorf – Union Neumarkt im Mühlkreis, 3:2 (1:1)

93 Benjamin Brandstetter 3:2

73 Manuel Waldmann 2:2

65 Elias Grabner 1:2

34 Daniel Geissler 1:1

22 Daniel Brandstetter 1:0