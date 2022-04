Lichtenberg verliert Spitzenspiel gegen Pregarten 1b 1:3

Details Sonntag, 24. April 2022 18:59

Der SV Lichtenberg behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 1:3-Schlappe gegen die SPG Algenmax Pregarten 1b nicht in bester Verfassung. Gegen die SPG Pregarten 1b setzte es für Lichtenberg eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Gleich zu Spielbeginn traf Pregarten 1b zur frühen Führung (6.), den Treffer erzielte Daiki Nagata. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Alexander Riese seine Chance und schoss das 1:1 (44.) für den SV Lichtenberg. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Michael Wirtl-Gutenbrunner versenkte die Kugel zum 2:1 (55.). Das 3:1 ließ die SPG Algenmax Pregarten 1b zum dritten Mal im Match jubeln (89.). Am Ende verbuchte die SPG Algenmax Pregarten 1b gegen SV Lichtenberg die maximale Punkteausbeute.

Zur aktuellen Tabellensituation nach dieser Begegnung:

SPG Algenmax Pregarten 1b steht mit einem 47:24-Torverhältnis auf dem dritten Platz. Man hat zehn Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen auf dem Konto.

SV Lichtenberg ist weiterhin Tabellenerster: 46:11-Torverhältnis, 15 Siegen, zwei Unentschieden und eine Niederlage, 47 Punkte.

Am nächsten Sonntag reist die SPG Algenmax Pregarten 1b zur DSG Union Gutau, zeitgleich empfängt SV Lichtenberg die Union Neumarkt im Mühlkreis.

2. Klasse Nord-Mitte: SPG Algenmax Pregarten 1b – SV Lichtenberg, 3:1 (1:1)

89 Kevin Hinterberger 3:1

55 Michael Wirtl-Gutenbrunner 2:1

44 Alexander Riese 1:1

6 Daiki Nagata 1:0