Union Unterweitersdorf dreht Spiel gegen dezimierte Reichenthaler

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:23

Am 20. Spieltag der 2. Klasse Nord-Mitte kam es in der Begegnung zwischen der Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf und der Sportunion Reichenthal zum Aufeinandertreffen zweier Nachbarn aus dem oberen Drittel der Tabelle. Demzufolge ging es am Samstagnachmittag für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Die Gästeelf von Trainer Christian Kolberger teilte in den letzten beiden Partien mit dem Gegner jeweils die Punkte, erreichte im letzten Auswärtsspiel in Lichtenberg gegen den vermutlichen Meister aber ein beachtliches Unentschieden. Die Formkurve der Unterweitersdorfer zeigt aktuell noch steiler nach oben, zumal die Hartl-Elf im Frühjahr das einzige noch ungeschlagene Team der Liga ist. Die Gäste hatten die Nase lange vorne, die Kicker aus Unterweitersdorf drehten dann aber das Spiel, setzten sich mit 3:1 durch und sind nach dem achten Sieg im zehnten Heimspiel weiterhin im Aufstiegskampf präsent.

Kolberger-Elf mit früher Führung

mit Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Dizdarevic fanden die Gäste gut in die Partie und waren in Halbzeit eins über weite Strecken spielbestimmend. Keine Viertelstunde war gespielt, als die Reichenthaler das Übergewicht zu nutzen wussten. David Traxler schlug einen tollen Diagonalpass über rund 40 Meter, Michael Preinfalk tauchte vor dem Kastern der Heimischen auf und tunnelte Keeper Andre Stiftinger. In einem Match mit wenigen klaren Chancen verzeichnete die Kolberger-Elf mehr Ballbesitz und war einem zweiten Treffer näher als die Mannen von Coach Daniel Hartl dem Ausgleich. Bis zur Pause blieb es aber beim 0:1.

Gästegoalie Etzelstorfer sieht Rot - Unterweitersdorf dreht Spiel

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Unterweitersdorfer gaben nun den Ton, agierten in Halbzeit zwei aber nicht zwingend. Nach rund 70 Minuten die vermutlich spielentscheidende Szene, als Gästegoalie Manuel Etzelstorfer aus seinem Gehäuse eilte und außerhalb seines Strafraumes den Ball unglücklich mit der Hand spielte. Der Unparteiische zögerte nicht lange und stellte die Reichenthaler Nummer eins mit Rot vom Platz. Beim daraus resultierenden Freistoß konnte sich der für Traxler eingewechselte Ersatz-Torwart Simon Birngruber auszeichnen und den Ball zur Ecke lenken. Diesen Corner nickte Julian Hauser zum 1:1 ein. Nach dem Platzverweis und Ausgleich verloren die Gäste den Faden bzw. die Ordnung und gerieten am Beginn der Schlussviertelstunde durch ein Eigentor ins Hintertreffen. Paul Tröbinger war es, der nach einem Stanglpass das Leder unglücklich ins eigene Tor lenkte. Damit war die Moral der Reichenthaler gebrochen. Keine fünf Minuten später machte die Hartl-Elf den Deckel drauf, als Hauser auf der Seite durchmarschierte und das Spielgerät zum 3:1-Endstand ins lange Eck schob.

Christoph Katzmair, Sportlicher Leiter Union Reichenthal:

"In der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team und haben verdient geführt, nach der Pause war aber Unterweitersdorf stärker. Bis zum Platzverweis waren wir drauf und dran, in einem chancenarmen Spiel zu punkten bzw. das Match sogar zu gewinnen. Die Rote Karte hat uns letztendlich das Genick gebrochen, zudem fehlt uns seit geraumer Zeit das nötige Spielglück. Aber für uns geht es derzeit ohnehin vor allem darum, eine gefestigte Mannschaft zu formen und nehmen den Aufstieg erst dann ins Visier, wenn das Team stark genug ist, sich oben zu halten".