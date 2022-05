Pierbach/Rechberg gewinnt 1:0 bei Kefermarkt

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:59

SPG Pierbach/Rechberg trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Union Kefermarkt davon. Vor 100 Zuschauern erzielte Christoph Schartlmüller den Siegtreffer für die Gäste.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Die SPG Pierbach/Rechberg brach den Bann in der 60. Minute und markierte die Führung, den Treffer konnte Christoph Schartlmüller erzielen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen SPG Pierbach/Rechberg und der Union Kefermarkt an diesem Tag aus.

Union Kefermarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht das Heimteam auf den neunten Tabellenplatz. Die Union Kefermarkt verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen.

Spielgegner SPG Pierbach/Rechberg sprang durch diesen Sieg auf den fünften Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die SPG Pierbach/Rechberg zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst sieben Niederlagen. Die letzten Resultate konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Während Union Kefermarkt am kommenden Sonntag die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach empfängt, bekommt es die SPG Pierbach/Rechberg am selben Tag mit dem SV Lichtenberg zu tun.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Kefermarkt – SPG Pierbach/Rechberg, 0:1 (0:0)

60 Christoph Schartlmueller 0:1