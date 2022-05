Brunner sichert Union Gutau das Remis

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:23

Die DSG Union Gutau und SPG Pierbach/Rechberg verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

In Minute 21 traf die SPG Pierbach/Rechberg zum ersten Mal ins Schwarze. Der Gast bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Benedikt Brunner für den Ausgleich sorgte (22.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Herbert Leithner in der 26. Minute. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 80. Minute sicherte Brunner seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die DSG Union Gutau und Pierbach/Rechberg schließlich mit einem Remis.

Kurz vor Saisonende steht die DSG Union Gutau mit 29 Punkten auf Platz acht. Die Gastgeber verbuchten insgesamt acht Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Gutau ungeschlagen ist.

SPG Pierbach/Rechberg befindet sich mit 33 Punkten nun auf dem fünften Rang. Zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat die SPG Pierbach/Rechberg derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte das Team aus Pierbach/Rechberg kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert die DSG Union Gutau bei der Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach, SPG Pierbach/Rechberg empfängt zeitgleich die Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf.

2. Klasse Nord-Mitte: DSG Union Gutau – SPG Pierbach/Rechberg, 2:2 (1:2)

80 Benedikt Brunner 2:2

26 Herbert Leithner 1:2

22 Benedikt Brunner 1:1

21 Christoph Schartlmueller 0:1