Für Windhaag/Leopoldschlag geht's nach unten

Details Sonntag, 15. Mai 2022 19:26

Am Samstag verbuchte die Sportunion Reichenthal einen 2:0-Erfolg gegen die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Manuel Sonnberger brach für die Union Reichenthal den Bann und markierte in der 85. Minute die Führung. Kurz vor Schluss trafen die Gastgeber (92.). Letzten Endes ging das Team aus Reichenthal im Duell mit SPG Union Windhaag/Leopoldschschlag als Sieger hervor.

Kurz vor Saisonende steht die Sportunion Reichenthal mit 35 Punkten auf Platz vier. Mit 55 geschossenen Toren gehört die Sportunion Reichenthal offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Nord-Mitte. Zehn Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat das Team aus Reichenthal derzeit auf dem Konto.

Mit 67 Gegentreffern ist Windhaag/Leopoldschlag die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste rangieren mit 17 Zählern auf dem 13. Platz des Tableaus. Im Sturm der SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag stimmt es ganz und gar nicht: 31 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Windhaag/Leopoldschlag kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Vom Glück verfolgt war Windhaag/Leopoldschlag in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Sonntag reist die Sportunion Reichenthal zur SPG Algenmax Pregarten 1b, zeitgleich empfängt die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag die Union Alberndorf.

2. Klasse Nord-Mitte: Sportunion Reichenthal – SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag, 2:0 (0:0)

92 Florian Mittermueller 2:0

85 Manuel Sonnberger 1:0