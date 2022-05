6:1! Union Gutau feiert binnen sechs Tagen drei Kantersiege

Details Sonntag, 29. Mai 2022 16:17

In der 24. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte empfing die DSG Union Gutau den ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg zum Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellenzehnten. Nach einem 3:3-Remis im Hinspiel bekamen die Zuschauer auch am Samstagnachmittag jede Menge Tore serviert, am Union-Sportplatz war deren Verteilung jedoch einseitig. Nach zwei 5:0-Kantersiegen in den vergangenen Tagen, gegen Reichenau und Windhaag/Leopoldscchlag, ließen es die Mannen von Trainer Mario Ott erneut ordentlich krachen und schickten den ASV mit einer 6:1-Packung auf die Heimreise. Für die Hagenberger hingegen war eine Woche nach einem sensationellen 4:3-Erfolg gegen Meister Lichtenberg Schluss mit lustig, landete die Sailer-Elf im zwölften Auswärtsspiel mit der achten Niederlage wieder am harten Boden der Realität.

Ott-Elf mit Blitzstart

Jene der rund 250 Besucher, die ihre Plätze nicht rechtzeitig eingenommen hatten, verpassten die frühe Vorentscheidung. Nach wenigen Sekunden zappelte der Ball in den Maschen, als Werner Kuttner aus rund 20 Metern abzog und mit einem satten Schuss auf 1:0 stellte. In Minute acht war Benedikt Brunner mit einem haltbaren Kopfball erfolgreich - Gästegoalie Tobias Spendlingwimmer sah dabei nicht gut aus und ließ das Leder durchrutschen. Die Hausherren hatten die Weichen früh auf Sieg gestellt und schlugen nach 20 Minuten schon wieder zu, als Philipp Hoheneder durch die Hagenberger Defensive tanzte und auf 3:0 erhöhte. Nach einer halben Stunde brandete am Sportplatz abermals Jubel auf. Nico Mara zog aus kurzer Distanz ab und fixierte via Innenstange den 4:0-Pausenstand.

Mara macht halbes Dutzend voll - ASV-Kapitän knallt Elfmeter ans Lattenkreuz

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit zwei frühen Gutauer Toren. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Dursun waren fünf Minuten gespielt, als Florian Seyr das Spielgerät von der Strafraumgrenze ins lange Eck setzte. In Minute 55 war das halbe Dutzend voll - nach einem Pass in den Rückraum war es erneut Mara, der mit einem trockenen Abschluss zu gefallen wusste. Wenig später hatten die Gäste die große Chance auf den Ehrentreffer, Kapitän Bastian Gruber zielte bei einem Handselfmeter jedoch zu genau und knallte die Kugel ans Lattenkreuz. Kurz danach durften sich die ersatzgeschwächten Hagenberger dann aber doch über ihr 38. Tor in dieser Saison freuen, als Robin Tucho einen Konter erfolgreich abschloss. Damit hatten beide Mannschaften ihr Pulver verschossen, die Messe war aber ohnehin längst gelesen. Den Hausherren steckte das Nachholspiel gegen Windhaag in den Beinen, weshalb es die Union in der restlichen Spielzeit ruhiger angehen ließ, sodass sich am Ergebnis bis zum Schluss nichts änderte.

Michael Schwabegger, Funktionär DSG Union Gutau:

"Keiner unserer Funktionäre kann sich an drei Kantersiegen binnen sechs Tagen erinnern, somit dürfte diese sensationelle Serie in der Vereinsgeschichte einzigartig sein. Dementsprechend groß ist die Freude darüber. Die Handschrift von Trainer Ott, der seit Winter die Verantwortung trägt, ist inzwischen klar zu erkennen und wollen auch in den letzten beiden Spielen kräftig punkten".