3:2! SPG Pregarten 1b bestätigt enorme Heimstärke

Zum Saisonauftakt der 2. Klasse Nord-Mitte empfing die SPG Algenmax Pregarten 1b die Sportunion Reichenthal. Im Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Sechsten der letzten Spielzeit war ein spannendes Match zu erwarten. Ergebnistechnisch wurden die Erwartungen erfüllt, wenngleich die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung sich das Leben selbst schwer machte. Im Vorjahr konnten die jungen Pregartener von 13 Heimspielen nicht weniger als elf gewinnen, die Mannen von Trainer Alexander Buchberger bestätigten in der ersten Partie ihre enorme Stärke auf der eigenen Anlage und feierten einen 3:2-Sieg.

Buchberger-Elf mit verdienter 2:0-Führung

Im Garten Hennerbichler Stadion ging es von Beginn an zumeist in eine Richtung. Das 1b-Team nahm sofort das Heft in die Hand, dominierte das Geschehen und wusste mit schnellem Kombinationsspiel zu gefallen. Die Buchberger-Elf kreierte etliche Chancen, ging mit deren Verwertung jedoch fahrlässig um bzw. scheiterte an Gästegoalie Manuel Etzelstorfer. So mussten die heimischen Fans 30 Minuten lang auf den Führungstreffer warten. Nach einem Laufduell und einem Check an Lukas Lindner, zeigte Schiedsrichter Shahbazi im Reichenthaler Strafraum auf den Punkt - Fabio Umdasch ließ sich diese Chance nicht entgehen uind verwandelte den Elfmeter. Wenige Minuten später führte ein gelungener Spielzug der Heimischen über mehrere Stationen erneut zum Erfolg, als Max Freinschlag nach einem Pass in die Tiefe auf 2:0 stellte. Kurz vor der Pause tauchten die Gäste zwei Mal gefährlich vor dem SPG-Gehäuse auf. Die erste Chance machte Pregarten-Schlussmann Patrick Pilgerstorfer zunichte. Bei der zweiten Möglichkeit musste sich der Goalie aber geschlagen geben, als Jan Traxler nach einem Pass in die Schnittstelle der Pregartener Abwehr den 2:1-Halbzeitstand fixierte.

Freinschlag schnürt Doppelpack - spannende Schlussphase

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen, hatte die Buchberger-Elf auch in Durchgang zwei Spiel und Gegner fest im Griff. Aber auch nach der Pause fehlte dem 1b-Team die nötige Effizienz, leisteten sich die Pregartener den Luxus, etliche Chancen zum Teil stümperhaft zu vergeben. Nach 70 Minuten erzwangen die Heimischen dann aber doch die Vorentscheidung, als der kurz zuvor eingewechselte Ilke Demir - nach einem Diagonalpass auf die linke Seite - sich energisch durchsetze und den Ball in den Rückraum spielte, wieder war es Freinschlag, der auf 3:1 erhöhte. In der Schlussphase wurde das Spiel aber wieder spannend, als Umdasch im eigenen Strafraum bei einem Laufduell ein Foul beging und Lukas Pühringer den fälligen Strafstoß verwertete. In Minute 88 hatten die Gäste sogar den Ausgleich vor Augen, als SPG-Keeper Pilgerstorfer einen mutigen Ausflug wagte, ein Reichenthaler Stürmer aber das verwaiste Tor nicht traf und den Ball über die Latte setzte. Kurz danach war Schluss und der 3:2-Sieg der SPG Pregarten 1b amtlich.

Alexander Buchberger, Trainer SPG Pregarten 1b:

"Wie im Vorjahr wollen wir auch heuer in der Tabelle wieder ganz vorne mitmischen. Meine Mannschaft hat eine ausgezeichnete Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert, sich das Leben aufgrund der vielen vergebenen Chancen aber selbst unnötig schwer gemacht. Dennoch ist uns der Saisonstart gut gelungen und sind wieder am richtigen Weg".